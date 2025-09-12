Bignami avvisa Lepore: "Più sicurezza in città, gli strumenti ci sono. Basta perdite di tempo"

Basta perdere tempo o "giocare a rimpiattino per motivi politici". Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, mette un punto fermo nella polemica sull’emergenza sicurezza in città e risponde alle critiche del sindaco Matteo Lepore in merito alle proposte avanzate dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A partire dall’ipotesi di istituire in città un Cpr per gli spacciatori. "La sicurezza è una priorità per FdI e dunque del governo – spiega Bignami –, però dobbiamo dire le cose come stanno: per ripristinare la sicurezza in città ci sono alcune azioni da intraprendere, e per rendere queste azioni più efficaci serve la collaborazione di tutti. Se le cose si vogliono fare si fanno, se invece qualcuno ha limiti ideologici lo dica apertamente e non ci faccia perdere tempo. Gli strumenti per risolvere i problemi ci sono, dal Cpr per gli spacciatori ai Daspo urbani, passando per i taser alla Polizia Locale: giocare a rimpiattino per motivi politici è ipocrisia".

In particolare, sottolinea, c’è una strada che la giunta potrebbe intraprendere per migliorare la sicurezza in città, ossia ripristinare il nucleo sicurezza della Polizia Locale. "Lo aveva istituito il sindaco Guazzaloca e aveva dato ottimi risultati – sottolinea Bignami –. Poi il Pd lo ha eliminato. Perché Lepore non lo ripristina?". Così facendo, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, si andrebbe verso quella maggiore integrazione tra Polizia Locale e forze dell’ordine che tanti sindaci, Lepore in testa, chiedono da tempo, e che hanno avanzato come proposta nel documento Anci consegnato lo scorso luglio proprio al ministro Piantedosi. "La condivisione dello Sdi come richiesto da diverse amministrazioni locali – dice Bignami – è una proposta su cui ci si può confrontare: ancor di più se i Comuni creassero, dove non ci sono, dei Nuclei della Polizia Locale specializzati in Sicurezza, con formazione fatta assieme alla Questura e che operino in sinergia con le forze dell’ordine". Mentre sulla richiesta di un fondo nazionale per la sicurezza urbana di 1 miliardo di euro, Bignami è tranchant: "Se dobbiamo stanziare un altro miliardo per poi vedere che con quei soldi i Comuni distribuiscono le pipe per il crack… Prima di chiedere altri fondi vediamo come sono spesi le notevoli risorse che il Governo ha già stanziato".

Piuttosto, Bignami insiste sulla necessità che il Comune faccia della sicurezza una vera priorità dell’azione di governo locale. "La sinistra sa da tempo che i cittadini, senza distinzioni politiche, chiedono più sicurezza, poi però non vogliono usare gli strumenti idonei. Un anno fa a Bologna dissi che le ordinanze adottate in zona stazione erano inutili se non c’era la volontà politica di applicarle, e questa, da parte di chi governa a Palazzo d’Accursio, manca. Mi sbaglio? Allora la giunta faccia quello che chiede Piantedosi, a partire da Cpr per gli spacciatori. L’altra prova sta nell’esposto consegnato in Procura: Lepore si accorge adesso che forse c’è la mafia nigeriana in città? Quando denunciavamo che gli spacciatori si inseguivano per strada con i machete in mano, l’amministrazione dov’era? Prima di consegnare esposti in Procura dovrebbero anche dire alla città cosa hanno fatto, o non hanno fatto, in questi anni".