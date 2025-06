Bignami: "Basta vittime per sfuggire all’alt"

"Un dramma che è avvenuto per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, che hanno agito con assoluta professionalità. Ma c’è sempre difficoltà a convergere anche su quella che credo debba essere una condanna unanime di quanto è avvenuto". Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia interviene sulla tragedia della notte scorsa, a San Matteo della Decima.

"Sconcerto e dolore per quanto accaduto a San Matteo della Decima, dove un’auto con a bordo dei giovanissimi per sfuggire a un controllo dei carabinieri si è schiantata contro un’altra vettura in cui viaggiavano due coniugi – ricorda –. Il marito è morto mentre la moglie è ricoverata in ospedale. Una famiglia esemplare colpita duramente da una tragedia evitabile e per questo ancor più sconcertante".

Il deputato fa notare che "a questa immane tragedia si accompagna una preoccupazione determinata dal fatto che chi commette questo tipo di azioni, quindi sfuggire ai doverosi e normali controlli delle forze dell’ordine, sono persone sempre più giovani. Un aspetto veramente inquietante – riflette –. Al cordoglio non posso che unire l’auspicio che vi siano parole chiare da parte di tutte le forze politiche, senza distinzioni pericolose: non bisogna sottrarsi all’alt delle forze dell’ordine, bisogna rispettare la legge evitando così di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Non ci devono essere divisioni di sorta su questo, non come è avvenuto sul Decreto sicurezza, accusato di essere solo a fini repressivi".

m.ras.