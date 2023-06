Bignami e Stanzani "Cacciati dal Funeral Party Denunciamo Làbas"

"Non siete persone gradite". E non li hanno fatti entrare. Così il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) e i capigruppo in consiglio comunale di Fd’I e Forza Italia, Stefano Cavedagna e Nicola Stanzani, sono rimasti fuori dallo spazio comunale gestito dal centro sociale Labàs, in vicolo Bolognetti, mentre all’interno l’altra sera si celebrava il ’Funeral Party’ organizzato in segno di protesta contro il funerale di Stato e il lutto nazionale per la morte dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

"Erano circa le 19.15 quando siamo arrivati – racconta il capogruppo di Fd’I Cavedagna –. Avevamo letto sui social dell’evento e volevamo capire di più. Ci era parso avvenisse in barba al lutto nazionale e in sfregio al decesso di una figura istituzionale. Gravissimo, soprattutto all’interno di locali dati in concessione dal Comune".

Appena arrivati, ai politici è stato sbarrato l’ingresso da un gruppetto di ragazzi, pare sette od otto, che si trovava fuori dalla porta. "Ci hanno chiesto cosa fossimo andati a fare e noi l’abbiamo spiegato – prosegue il capogruppo di Fd’I –. Ci hanno risposto che non potevamo entrare, che non eravamo graditi in quanto esponenti di un pensiero politico diverso da quello della associazione che organizzava l’evento". Di fatto, cacciandoli. Così, i tre politici se ne sono andati, ma soltanto per fare tappa in Questura, dove hanno sporto denuncia illustrando agli agenti quanto era accaduto – cioè il fatto che a un viceministro nonché rappresentante del governo, e a due consiglieri comunali, fosse stato negato l’accesso a uno spazio del loro stesso Comune – e segnalando contestualmente lo svolgimento di una festa offensiva verso la memoria di una figura istituzionale e nonostante il protocollo previsto dal lutto nazionale. "Questa dovrebbe essere un’associazione che ha vinto un bando, invece è un circolo politico di estrema sinistra", afferma Cavedagna.

Il quale ha affrontato l’accaduto anche in Question time, ieri, ma "il sindaco non ci ha risposto", riferisce. Per questo "abbiamo presentato un’interrogazione con carattere d’urgenza in consiglio comunale". Le domande poste sono, in sostanza, "perché il sindaco non abbia preso posizione quando si è diffusa la notizia del ’Funeral Party’ e quali azioni preveda di intraprendere alla luce dell’evento. Dal canto nostro, chiediamo venga revocata la concessione di uno spazio che è stato assegnato tramite un bando pubblico, in cui sicuramente non è previsto un progetto per celebrare la morte di un personaggio istituzionale", attacca Cavedagna. Puntando infine il dito contro i "debiti che ha Labàs da anni e il trattamento speciale da parte del Comune" verso la gestione dello spazio di vicolo Bolognetti: "Hanno in sospeso migliaia di euro di bollette non pagate, su cui sono state concesse diminuzioni e dilazioni da parte del Comune. E parliamo di un’area di oltre 1.300 metri quadrati, in un palazzo antico, su cui non pagano l’affitto, dato che è in concessione a canone zero".

Federica Orlandi