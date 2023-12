Bignami: "Faremo la nostra parte"

L’Interporto chiama, il governo risponde. Giovedì, il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, è stato a colloquio con il presidente Marco Spinedi, "con il quale – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia – c’è stato un confronto franco e assolutamente costruttivo sul futuro di questa essenziale infrastruttura".

"Abbiamo riscontrato la massima disponibilità alla collaborazione, una volontà al dialogo che auspichiamo di trovare anche dal Comune e dalla Città Metropolitana perché è solo con la collaborazione di tutte le parti coinvolte che è possibile assicurare un futuro di crescita e valorizzazione per una delle infrastrutture più importanti per il territorio bolognese ed emiliano romagnolo". Di qui l’avviso alle istituzioni locali: "Il governo – chiude Bignami – come sempre farà la sua parte, confidiamo che anche la Regione, il Comune di Bologna e la Città metropolitana facciano la loro, dimostrando questa determinazione già dai prossimi passi"