Bignami (FdI): "Giornata importante"

Non c’erano esponenti del governo ieri mattina in piazza Nettuno per le celebrazioni del 25 aprile. Ma in piazza, in occasione dell’anniversario per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, era presente Galeazzo Bignami. Il bolognese capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in verità, è da anni che prende parte alle manifestazioni ufficiali per il 25 aprile.

"Credo ci sia bisogno di ricordare i valori di libertà e democrazia che vengono messi a repentaglio non solo in Italia ma in tutto il mondo – afferma il meloniano –. C’è bisogno di giornate come queste, che sono importanti per ribadirne l’appartenenza".

Il capogruppo di FdI, poi, risponde anche alle polemiche relative alla richiesta di sobrietà da parte del governo tramite il minsitro Nello Musumeci, per via della concomitanza delle esequie di Papa Francesco.

Per Bignami, "Bologna non ha mai avuto eccessi nella manifestazione del 25 aprile, a parte per il Pratello, che però non è una manifestazione ufficiale. L’invito quindi, forse, era rivolto ad altri contesti...", dice il meloniano.

m. m.