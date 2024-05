Bignami (FdI):: "La Regione pulisca i fiumi"

La polemica politica a un anno dell’alluvione in Emilia-Romagna non si ferma. Il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami (foto), dopo l’annuncio dell’arrivo dei rimborsi sui beni mobili danneggiati dal cataclisma dello scorso maggio, un paio di giorni fa è andato anche tra Medicina e Castenaso lungo il corso del fiume Idice che esondò l’anno scorso. Il suo sopralluogo è stato documentato con un video su Facebook: "Ci sono tronchi e rami nell’acqua e questo crea problemi. Perché come hanno denunciato le associazioni agricole, è tutto inutile far arrivare risorse se poi Regione e autorità di bacino non puliscono i fiumi...".

Il viceministro mostra rami e tronchi che "vanno a incastrarsi nelle pile dei ponti, facendo effetto diga, e così si rompono gli argini...". Non manca, poi, un attacco ai ’nemici’ politici: da Stefano Bonaccini "che scappa in Europa" alla leader Pd Elly Schlein, già vicepresidente della Regione con delega alla transizione ecologica, "sacerdotessa del terrorismo ambientalista che ha distrutto questi territori".

Il viceministro nel video ricorda le risorse stanziate dal governo (2,5 miliardi per la riscostruzione, 2 miliardi per i rimborsi ai privati, 1,2 miliardi dal Pnrr), sottolineando "la vicinanza alla popolazione da parte dell’esecutivo, mentre c’è chi se ne va a Bruxelles...". Da qui, ’chiama’ la Regione: "Devono imparare la lezione e pulire corsi d’acque e fiumi. La natura non si governa da sola, serve il contrbuto dell’uomo". Nel video social, poi, il viceministro ricorda che "a ore arriveranno i rimborsi dei beni mobili", mentre il governatore, candidato capolista alle Europee per il Pd, ha già fatto sapere di non fidarsi e di voler aspettare "i fatti".