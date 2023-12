Bignami: "Ponte Da Vinci, soldi spesi bene"

Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture, bolognese, giovedì alle 10, a Sasso Marconi, parteciperà alla cerimonia di riapertura del ponte Da Vinci, struttura strategica per la mobilità di tutto l’Appennino bolognese. E’ un’intera vallata quella che da tre anni attende il ripristino della circolazione sul ponte che scavalca il corso del Reno in corrispondenza della Rupe di Sasso. Un ‘regalo di Natale’ che arriva con il rispetto dei tempi annunciati dall’impresa e che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l’Appennino bolognese e in particolare agli automobilisti che proprio nel dicembre del 2020, il 22 dicembre per l’esattezza, per ragioni di sicurezza imposte dal deterioramento evidente di alcuni elementi strutturali, videro ridotto il transito veicolare su un’unica corsia. Per poi arrivare alla completa interdizione al transito dei veicoli dal 10 febbraio 2021. Fino alla chiusura totale, compresi i pedoni, dal 9 marzo 2021. Da allora sono passati tre anni, conditi di proteste, sollecitazioni, manifestazioni e progetti.

Bignami si poteva evitare tanto disagio?

"Nel tempo si è registrato uno stato di degrado dovuto all’uso e alla vetustà dell’opera che non garantiva più la necessaria sicurezza al transito. C’erano diverse criticità, anche a livello degli appoggi, su elementi verticali. Questa situazione ha imposto interventi di messa in sicurezza che tuttavia non risolvevano in maniera strutturale il problema. Il Governo ha ritenuto necessario procedere con un intervento di manutenzione straordinaria che abbiamo, seguito costantemente. E dobbiamo ringraziare i tecnici Anas per quanto fatto. Insomma, dire 21 milioni di euro spesi bene, per un territorio che per troppo tempo è stato dimenticato da chi doveva tutelarlo e promuoverlo".

L’opera che si inaugura giovedì è conclusa?

"Da giovedì pomeriggio sarà garantito il transito veicolare. Poi ci saranno rifiniture che non comporteranno limitazioni significative, se non per una preclusione al transito pedonale per il completamento di opere che interesseranno anche alcuni elementi sottostanti".

La statale Porrettana, il valico delle Ganzole, la bretella Reno-Setta, la ferrovia...sono ancora molte le questioni aperte sulla mobilità appenninica. E sono decenni che se ne parla...

"Sulle Ganzole avevo preso l’impegno di farle inserire tra le zone alluvionate, cosa che il Commissario ha recepito. Dovremmo poi intervenire per il valico, ma in una prospettiva sistemica che tocca tutti i punti che lei cita. Ma è necessario che gli enti territoriali siano chiari e univoci sulle priorità. Ho portato avanti da quando ero in Regione la proposta della Bretella Setta Reno, cosa che oggi fa Marta Evangelisti. E come Ministero potremmo anche agire direttamente. Ma certe opere vanno condivise, non imposte. Non intendo commettere gli errori della sinistra che piegava le esigenze del territorio ai propri desideri. Ma dobbiamo essere onesti: intervenire per riqualificare la Porrettana non consente parallelamente di costruire la Bretella. Costerebbe quasi un miliardo e mezzo. Ed allora meglio il Passante sud. Purtroppo non ci sono le risorse per entrambe".