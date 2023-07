’Bike day’ al Corno alle Scale Nuovo tracciato Rocce-Cavone

Domenica al Corno alle Scale si svilupperà il primo "Bike Day" di questa estate. Si tratta di una serie di percorsi con tanto di test materiali riservati agli appassionati di mountain bike e per l’occasione sarà anche tenuto a battesimo il nuovo tracciato Rocce-Cavone. Si tratta di un percorso appassionante e impegnativo che collega la località Le Rocce, dove arriva la seggiovia dotata di apposti ganci per il trasporto delle mountain bike, con il sottostante laghetto del Cavone, una linea di 1.300 metri di pura adrenalina.

In località Polla sarà presente anche un’area test, coordinata dal negozio Porrettana Bike, accedendo alla quale sarà possibile provare i migliori modelli dell’anno 2023 che consentono a chi si diverte a pedalare "fuori strada" di praticare questa disciplina in modo sicuro e agevole. L’evento, organizzato dalla società di gestione degli impianti di risalita del Corno alle Scale in collaborazione con l’Asd Porrettana Bike Team e l’Asd CornoallescaleBike, si propone di offrire a tutti gli appassionati di questo sport a contatto con la natura una serie di eventi con lo scopo di fare conoscere e di valorizzare la vocazione alla pratica della mountain bike della montagna bolognese.

A questo scopo è prevista anche una serie di escursioni guidate verso le zone più belle del Corno alle Scale, tenendo presente che la collaborazione tra gli organizzatori ha consentito già di collaudare la maggior parte dei percorsi. La giornata prende il via alle 10 presso la seggiovia del Cavone e, sempre a partire dalle 10, nella zona La Polla per i test bike. Tutte le attività saranno gratuite, eccetto la risalita in seggiovia e il pranzo a prezzo convenzionato previsto presso lo Chalet delle Terme, nella località La Polla.

m. s.