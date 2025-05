Bike sharing a Bologna nuove aree e 600 mezzi in più: dove si può andare e da quando

Bologna, 19 maggio 2025 – Cresce la flotta delle biciclette RideMovi e si allargano le aree operative in città. Da domani ci saranno nuove aree in cui sarà possibile parcheggiare e sbloccare una bicicletta elettrica o una muscolare, dopo il crescente aumento della domanda dei cittadini bolognesi. Così il servizio di bike sharing sarà presente anche nel quartiere Savena, nelle vie comprese tra via della Direttissima, via Mercadante, via Ponchielli e via Toscana; e nelle vie comprese tra via Torino, via Marcello, via della Battaglia, via Cavazzoni e via Firenze.

Anche nel quartiere Navile nuovi parcheggi e biciclette tra via della Beverara dall'incrocio con Via Zanardi fino all'incrocio con Via Fantin, via Zanardi nel tratto compreso tra Via Marco Polo e Via Vespucci, e via Zanardi nel tratto compreso tra Via Agucchi e la Rotonda Luigi Amedeo di Savoia.

Si rinforza il pacchetto nel bike sharing anche nel quartiere Borgo/Reno tra via della Pietra dall'incrocio con via del Faggiolo all'incrocio con via Poe, via del Faggiolo da via della Pietra all'incrocio con via de Sanctis, e le vie comprese tra via della Salute, via Biancolelli, via Panigale, via delle Scuole e via M.E.Lepido.

Solo nel mese di aprile hanno utilizzato il servizio 44.051 persone, e sono state effettuate 274.920 corse. Per accompagnare l'estensione, la flotta passerà entro poche settimana dalle attuali 3.400 bici elettriche a 4.000 bici in tutta la città. Quindi pronti 600 nuovi mezzi.