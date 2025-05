Bike sharing, nuove aree e 600 mezzi in più

Bike sharing, avanti tutta. Cresce ancora la flotta di RideMovi (ex Mobike) sotto le Torri e si allargano l’area operativa del servizio bike sharing: sono diverse le nuove aree in cui è possibile parcheggiare e sbloccare una bicicletta elettrica o una ‘muscolare’, in seguito al crescente aumento della domanda dei cittadini bolognesi. Soltanto nel mese di aprile hanno utilizzato il servizio 44.051 persone, per un totale di 274.920 corse effettuate. Per accompagnare l’estensione del servizio, la flotta passerà entro poche settimane dalle attuali 3.400 bici elettriche a 4.000 bici in tutta la città.

Ecco allora le nuove aree, operative a partire già da oggi. Per il Quartiere Savena si parte con l’area compresa tra le vie della Direttissima, via Mercadante, via Ponchielli e via Toscana. Spazio anche al bike sharing nelle vie comprese tra via Torino, via Marcello, via della Battaglia, via Cavazzoni e via Firenze. Per il Quartiere Navile, invece, il servizio di RideMovi arriva in via della Beverara, dall’incrocio con Via Zanardi fino all’incrocio con Via Fantin, e in via Zanardi, nel tratto compreso tra Via Marco Polo e Via Vespucci e in quello compreso tra Via Agucchi e la Rotonda Luigi Amedeo di Savoia. Per il Quartiere Borgo Panigale - Reno Mobike attive anche in via della Pietra, dall’incrocio con via del Faggiolo all’incrocio con via Poe; in via del Faggiolo, da via della Pietra all’incrocio con via de Sanctis; nelle vie comprese tra via della Salute, via Biancolelli, via Panigale, via delle Scuole e via Marco Emilio Lepido.

Insomma, una presenza di Mobike sempre più massiccia, per un servizio gettonato, ma non esente da critiche. Tante restano infatti le segnalazioni di mezzi abbandonati in città: le multe nello specifico erano state 2.444 nel 2022 su un totale annuo di 1.250.748 corse (0,2%), scese poi a 1.088 su 2.089.177 nel 2023 (0,05%) e risalite nuovamente a 1.561 su 2.927.111 nel 2024 (sempre lo 0,05%). Le penali fatte a chi parcheggia il mezzo oltre l’area operativa del servizio, quindi fuori città o fuori dai vari perimetri ammessi nei quartieri, erano state 3.789 nel ‘22 (0,3%), 2.973 nel ‘23 (0,14%) e 2.551 nel ‘24 (0,09%).