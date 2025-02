Bilancio approvato, ma aumenterà l’Imu

Approvato il bilancio di previsione del Comune di San Giovanni in Persiceto con 9 voti favorevoli – ’Impegno Comune’ e ’Gruppo Lega Salvini Premier’ – e 5 contrari – ’Idee in marcia per Persiceto e frazioni’ –. I principali interventi del Comune riguarderanno l’ampliamento del centro sportivo e la costruzione della caserma dei carabinieri a San Matteo della Decima (tema molto sentito tra i cittadini della frazione). Oltre a molteplici interventi sulla viabilità e messa in sicurezza delle strade.

"L’aver quasi dimezzato in questi anni il debito pubblico – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti –, portandolo dagli iniziali 11 milioni di euro a poco più di 5, ci concede spazio per aumentare nuovamente l’indebitamento a copertura dell’ampliamento del centro sportivo e della realizzazione della nuova caserma dei carabinieri a Decima". La manovra economica prevede quest’anno 73.132.219,62 euro di entrate e altrettante uscite; tra queste ultime troviamo spese correnti per 25.148.145,13 euro, a cui vanno aggiunte le quote capitale per ammortamento mutui per euro 858.507,25 e spese per investimenti pari a 28.891.828,55 euro.

Il bilancio, prima della votazione, aveva fatto insorgere il gruppo di minoranza di centrosinistra ‘Idee in marcia’ che aveva denunciato un aumento delle tariffe: 2% trasporto scolastico; 2,5% nidi d’infanzia; 5% matrimoni; servizi sociali dal 2,5 al 3%. Poi è stata raddoppiata l’aliquota Imu sugli immobili dati in locazione a canone concordato con un incasso maggiore per il Comune di 100mila euro. L’assessore al Bilancio Massimo Jakelich aveva ribattuto sottolineando che: "Gli aumenti tariffari proposti dall’amministrazione sono un puro adeguamento all’inflazione di alcuni servizi del 2/2,5% e di un adeguamento dell’Imu sugli immobili dati in canone concordato, rimasti da anni inferiori del 50% a quanto richiesto dai Comuni limitrofi".

"Della spesa corrente, pari a circa 25 milioni di euro – spiega Jakelich –, il 42%, per un totale di circa 10,5 milioni di euro, viene speso per istruzione, valorizzazione di beni e attività culturali, politiche giovanili, sport e tempo libero, diritti sociali e famiglie. Il 26%, con 6,5 milioni di euro, per i servizi generali (tra cui gestione economica e finanziaria, gestione entrate e servizi fiscali, gestione beni demaniali e patrimoniali). L’ordine pubblico incide per un 8% con oltre 2 milioni, destinati a tutela del territorio e dell’ambiente". "Questo bilancio di previsione – aggiunge Pellegatti – è caratterizzato innanzitutto da una grande attenzione al supporto di scuola, cultura, giovani, sport, sociale e famiglie. Ma allo stesso tempo contiene un piano ambizioso di nuovi investimenti che per il solo 2025 toccheranno 13 milioni di euro".

