Bilancio, approvazione sprint "Investimenti per 13 milioni"

Il consiglio comunale di Medicina tra i primi in provincia ad approvare il bilancio preventivo 2023. Previsti investimenti per oltre 13 milioni di euro. Nessun aumento di tasse o tariffe. Continua l’impegno sul sociale e sul caro bollette. Il consiglio nella seduta del 7 febbraio ha approvato senza emendamenti il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2023-2025, con 10 voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, 2 contrari e 2 astenuti dei gruppi di minoranza. Il bilancio è stato presentato dall’Assessore Donatella Gherardi che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto. Nonostante l’aumento dei costi energetici, anche quest’anno, non sono state incrementate ne tasse ne le tariffe dei servizi rivolti ai cittadini.

Nel triennio 2023-2025 sono previsti più di 13 milioni di euro di investimenti principalmente in rigenerazione urbana, edilizia scolastica, mobilità sostenibile, efficientamento energetico, sicurezza stradale, riqualificazione di aree sportive e spazi culturali. Nel 2023 è intenzione dell’amministrazione continuare a investire sull’edilizia scolastica. La sostituzione con una nuova struttura dell’ala rossa della scuola primaria Gino Zanardi è una priorità che richiederà un importante investimento di circa 1,8 milioni di euro. Tra le opere di rigenerazione urbana il recupero strutturale, restauro e risanamento conservativo dell’ex Chiesa del Carmine vedrà investite risorse, assegnate dalla Regione, per più di 1 milione di euro.

Altro importante investimento nelle intenzioni dell’amministrazione è la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, all’interno del più ampio progetto della Cittadella della Sicurezza, per un totale di circa 2 milioni di euro. Sulla sicurezza stradale si prevede un importante intervento di 500 mila euro al quale si aggiungono 200 mila euro già finanziati a fine 2022 per la riqualificazione delle strade comunali. "Il Comune ha già inserito nel proprio programma delle opere pubbliche circa 7 milioni di euro di lavori finanziati dal Pnrr che nei prossimi mesi saranno assegnati tramite gare d’appalto – spiega il sindaco Matteo Montanari –. Continuiamo a finanziare i nostri investimenti per oltre il 50% con fondi ottenuti dall’esterno tramite bandi e questo ci sta permettendo di aumentare la quantità e la qualità degli investimenti".

z. p.