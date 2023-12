Bologna, bilancio dei carabinieri 2023: più denunce e arresti. Crescono violenze sessuali e truffe

Bologna, 30 dicembre 2023 - Sono state oltre 38mila le denunce presentate dai bolognesi ai carabinieri nel corso del 2023, circa il 2,5% in più rispetto all’anno scorso, quando si erano fermate a quota 37.448. Lo ha detto il colonnello Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri, facendo il punto sull'attività dell'Arma in città e provincia. Nel corso dell'anno, inoltre, sono stati 6.399 i delitti di cui si è scoperto l'autore, pari al 16,6% del totale, dato in aumento rispetto all'anno precedente.

La conferenza stampa di fine anno dell'Arma per fare il punto sul 2023, in primo piano il colonnello Bramato

Crescono violenze sessuali e spaccio

È cresciuto il numero delle violenze sessuali, che sono passate dalle 120 del 2022 alle 143 di quest'anno. È aumentata anche l'attività per contrastare lo spaccio di droga: nel 2023 sono state 249 le operazioni con arresti e denunce contro le 216 dello scorso anno. Per quanto riguarda i furti nel 2022 ne sono stati denunciati 16.332 mentre quest'anno 16.671, ossia il +2% in più.

Più arresti per furti e truffe

Analogo il trend anche per i furti in abitazione: nel 2022 sono stati 2.825 e nel 2023 ben 2.841. Le ricettazioni sono passate da 92 dello scorso anno a 86 di quest'anno. Le estorsioni sono in calo del 15% e passano da 194 a 164. In sensibile aumento, invece, le truffe: erano 3.902 nel 2022 e sono 4.477 del 2023 (+14,7%). L'attività dei carabinieri ha portato ad un aumento del 13% degli arresti, che sono passati da 627 dello scorso anno a 721 del 2023.

In calo, invece, i minori finiti in custodia: nel 202 erano 39 contro i 35 di quest'anno. Sono aumentati dell'11% anche i controlli: nel 2022 sono state 196.627 le persone controllate e nel 2023 218.353, mentre i veicoli fermati lo scorso anno sono stati 122.312 e 144.123 quest'anno (+13%). “Il bilancio del 2023 è positivo – spiega il comandante provinciale – i delitti denunciati sono in linea con l'anno precedente.

Scoperto il 16,6% dei reati

I reati dei quali abbiamo scoperto gli autori sono il 16,6%. Ringrazio per questo la Procura, in particolare il Procuratore Amato e le altre forze di polizia e la Prefettura”.

Per il 2024 le attività dei carabinieri si concentreranno sulla "prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti soprattutto nel centro di Bologna” oltre che sulla prevenzione delle violenze sessuali e delle truffe agli anziani, anche con attività di informazione delle potenziali vittime.