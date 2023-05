"Bilancio comunale, informata la Prefettura"

SAN PIETRO IN CASALE

Conti pubblici ancora al centro del contendere. Dopo giorni di polemiche, ieri mattina, si è espressa anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Pezzoli: "Durante la seduta del Consiglio comunale del 26 aprile scorso il primo cittadino ha informato i consiglieri dell’impossibilità di procedere all’approvazione del rendiconto riferito alla gestione dell’anno 2022 entro il termine del 30 aprile – si legge in una nota –. Nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, atto che precede l’approvazione dello schema di rendiconto in Giunta comunale, sono emerse criticità importanti che hanno richiesto un approfondimento da parte dell’Ufficio finanziario. L’amministrazione, preso atto della complessità della verifica da porre in essere, ha ritenuto opportuno conferire un incarico esterno ad una società di consulenza di alto profilo, con l’obiettivo di coadiuvare l’attività del personale interno. Da una prima analisi si osserva un rilevante problema di morosità determinato dal non pagamento di imposte e tariffe, nonostante la costante attività di accertamento.Problema con ripercussioni contabili non rilevate dagli organi di controllo preposti fino al rendiconto dell’esercizio 2021, approvato regolarmente nell’anno 2022". L’Amministrazione intende inoltre sottolineare come si sia "immediatamente attivata con la Prefettura di Bologna, la Regione Emilia Romagna e l’Unione Reno Galliera per dare puntuali informazioni rispetto alla situazione in essere". L’obiettivo del Municipio, una volta accertata l’entità del disavanzo, "sarà quello di adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare l’interesse dei cittadini di San Pietro in Casale. Con riferimento a ciò che è stato riportato da varie agenzie di stampa, l’amministrazione tiene a precisare la piena correttezza e trasparenza adottata verso gli enti competenti".

La polemica sollevata della minoranza consigliare, nei giorni scorsi, era stata senza mezzi termini. Ad esprimersi, preoccupati, erano stati i consiglieri di opposizione Mattia Polazzi (Lega) e Diego Mazzanti (FdI): "Una situazione del genere non si era mai verificata. È sintomo di incapacità politica amministrativa della maggioranza targata Pd – avevano ribadito –. Le criticità sulla gestione economica-finanziaria del Comune, sull’incapacità delle riscossioni dei crediti e sull’inopportunità di determinate scelte di investimento sono state sollevate più volte dai sottoscritti".

Zoe Pederzini