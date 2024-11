Bilancio, cresce la tassa di soggiorno. Nel 2025 garantirà 18 milioni di euro

Il bilancio è di "tenuta sociale". L’impronta del sindaco non è cambiata, Lepore l’ha ribadita e rivendicata ieri presentando le linee di bilancio 2025-2027, un previsionale che dovrà avere la bollinatura del Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per una manovrona da oltre 1 miliardo e mezzo di euro. Ingenti le risorse messe sul welfare, e con oltre 23 milioni di euro, le spese verso i servizi relativi a istruzione, politiche sociali, cultura, turismo e sport rappresentano complessivamente circa il 45% del totale. Balza all’occhio la bassa (non è la prima volta) spesa complessiva su ordine pubblico e sicurezza (poco più del 2% del totale), mentre è già una promessa l’aumento della tassa di soggiorno per i turisti, come ammesso dal sindaco e dall’assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi. Si prevede che l’imposta aumenterà di 3,9 milioni di euro nel 2025, toccando quota 18, anche perché il governo darà la possibilità di aumentare le tariffe (fino a due euro) per il Giubileo. "Ne approfittiamo per i tanti costi che ha la città – ha specificato Lepore –. Sul come e quanto ci riserviamo, come correttezza vuole – ha aggiunto Li Calzi – di sentire ancora una volta il tavolo tecnico con gli operatori del settore".

I PUNTI CARDINE

Per quanto riguarda le risorse in calo, il sindaco ha messo in fila: -3,6 milioni per la spending review governativa, -4,9 milioni sul fondo di solidarietà comunale, -5,4 milioni sul recupero degli arretrati Imu e Tari. A queste voci il sindaco ha aggiunto i 3,4 milioni di spese in somma urgenza legate all’alluvione di ottobre ("Che non sappiamo se saranno coperte") e i 19 milioni di maggiore spesa dovuta in gran parte al rinnovo dei contratti del personale dei vari settori. "Perchè a livello nazionale si mettono le firme e poi a pagare siamo noi, cosa che rivendichiamo – ha affermato Lepore –, siamo tra i pochi Comuni che hanno inserito a bilancio queste previsioni". La somma finale si aggira sui 36 milioni ed è a questa cifra che "noi abbiamo dovuto far fronte per chiudere il bilancio. Non è piccola, è molto importante, però il Comune riesce a trovarla senza diminuire i servizi sociali ed educativi ma, anzi, facendo anche dei passi avanti sulle liste di attesa per i nidi e il supporto alla disabilità". Su quest’ultimo punto, ha rimarcato Lepore, "aumentiamo la risposta nelle scuole e nei centri estivi (circa 20 milioni di euro) per permettere a tutte le famiglie che chiedono il centro estivo di avere un supporto per noi è molto importante, perchè per noi i centri estivi sono un servizio pubblico". Altro punto cardine la manutenzione delle strade. "Mi ero impegnato a triplicare i fondi e così abbiamo fatto, passiamo dai 9,7 milioni del 2022 ai 23,7 del 2025". Confermati i 40 milioni di euro accantonati per riammodernare il Dall’Ara ("Ma aspettiamo nuove dal governo", ha detto Li Calzi), metre le attività commerciali sul tracciato della Linea Verde del tram (ma sono se solo frontaliere, come per la Rossa) avranno sgravi del 50% per la Tari e del 100% per il suolo pubblico.

IL RAPPORTO CON ROMA

La partita della legge di bilancio nazionale "non è ancora conclusa e non sappiamo che sorprese ci sono all’orizzonte – ha avvertito Lepore –, la speranza è che su tanti temi sociali il governo si ravveda". Passando alla Tari, il bilancio conferma le aliquote vigenti "che sono le stesse da dieci anni", rispetto invece al Canone unico patrimoniale (Cup) sui dehor, le entrate restano quelle del 2024. "La riforma fiscale in corso – ha detto Li Calzi – ha prodotto un rallentamento della capacità di riscossione e una riduzione delle sanzioni".

Paolo Rosato