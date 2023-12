Bilancio, disco verde dalla Regione: "Fondi per rifugi, strade e piscine"

Disco verde dell’assemblea legislativa a tre ordini del giorno (al Bilancio di previsione della Regione) presentati dal consigliere regionale della Lega, Michele Facci, che consentiranno alle aree di montagna di ottenere fondi per "il potenziamento dei rifugi per progetti di manutenzione, riqualificazione stradale e miglioramento della viabilità e per attivare un sostegno mirato alle piscine estive nei medesimi comuni montani".

Nello specifico, il consigliere Facci ha impegnato la Giunta "a promuovere lo sviluppo socio-economico delle zone montane, rispettando i principi di sostenibilità e coinvolgendo attivamente le parti sociali coinvolte e a garantire la permanenza, la riqualificazione e la ristrutturazione dei rifugi. Questo impegno include l’allocazione di risorse adeguate e interventi programmatici mirati, anche per potenziare la ricettività e il sostegno turistico nelle zone montane".

Il leghista ha quindi ottenuto l’impegno di via Aldo Moro a "impiegare fondi per sostenere progetti di manutenzione, riqualificazione stradale e miglioramento della viabilità nei Comuni montani".

"Questo impegno - spiega Facci - mira a garantire condizioni stradali ottimali per favorire lo sviluppo e la sicurezza di queste aree territoriali. L’iniziativa risponde alla necessità di garantire un’adeguata manutenzione e potenziamento della viabilità nei Comuni montani, assicurando un supporto economico indispensabile per preservare la sicurezza e la qualità delle strade in questi territori".

Da ultimo, il consigliere leghista ha incassato il via libera dell’Assemblea "per un sostegno mirato alle piscine estive nei Comuni montani- sottolineando- l’importanza di tali strutture supportare l’attrattività del territorio montano. L’atto, infatti, impegna la Giunta Bonaccini ad includere nei prossimi bandi annunciati in Bilancio dei criteri premiali per gli interventi mirati alla riqualificazione delle piscine estive nei Comuni montani.

"In questo modo, auspichiamo di offrire un sostegno concreto e mirato a tali strutture, non solo per favorire l’attività sportiva, ma anche per stimolare il turismo nei suggestivi territori montani della regione Emilia-Romagna non solo per l’attività sportiva locale ma anche per l’attrattività turistica della Regione"- ha commentato Facci.