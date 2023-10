Bilancio, due milioni per la nuova scuola

Il Comune di Castel Maggiore ha stanziato fondi per la nuova scuola media, le manutenzioni e le comunità energetiche. Nell’ultimo consiglio comunale dei giorni scorsi l’assessore ai Servizi finanziari Matteo Cavalieri (foto) ha presentato la variazione al bilancio di previsione 2023 - 25 con lo scopo di adeguarlo all’effettivo andamento di bilancio, per ciò che attiene le entrate e le spese. La delibera interviene sia sulla parte corrente che su quella capitale. Per la parte corrente si registra una variazione complessiva di 568.277 euro riferita all’anno in corso, con una significativa quota di maggiori entrate che arrivano dall’attività di recupero dell’evasione fiscale e dall’accertamento per 248.000 euro. Soldi che confluiscono nel Fcde (Fondo crediti di dubbia esigibilità).

Tra gli altri maggiori introiti significativi si registrano maggiori proventi derivanti dal canone farmacie comunali per 44.077 euro, contributi straordinari dalla Regione a causa degli eventi calamitosi per 27.000 euro e rimborsi per cause legali vinte dal Comune per 62.516 euro. Per la parte capitale viene applicata una variazione complessiva di 1.793.284 euro riferita a quest’anno, di cui 1.750.000 euro per la nuova scuola media grazie al contributo da parte del Gse (Gestore servizi energetici); mentre 280.000 euro vengono destinati a manutenzioni straordinarie nelle scuole elementari Calvino e alla sostituzione caldaie degli impianti sportivi, oltre a ulteriori interventi. E ancora 21.000 euro derivano da due contributi dell’Ufficio di Piano per la realizzazione di due progetti per la posa di attrezzature inclusive nel parco Staffette Partigiane e per adeguamento dell’impianto del centro Bucaneve.

Altro importante contributo arriva dalla Regione per 50.000 euro destinati allo studio per sviluppo di Cer (Comunità energetiche rinnovabili). A seguito di questa delibera il Comune vanta un avanzo libero di 2.435.970,39 euro, oltre ai fondi accantonati per il Fondo crediti di dubbia esigibilità e agli accontamenti per possibili rischi o spese future.

"Il bilancio del Comune – sottolinea Cavalieri - è al riparo da imprevisti e libera risorse che potranno essere utilizzate. Voglio sottolineare poi l’intensa attività di raccolta fondi attraverso la partecipazione a bandi, progetti e finanziamenti da parte di svariati enti: quest’attività ci consente mese dopo mese di mettere in campo nuovi progetti per la comunità".

p. l. t.