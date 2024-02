Bilancio Igd, nel 2023 perdita di 81,7 milioni

Il bilancio 2023 di Igd, la società immobiliare delle coop cui fanno capo negozi e centri commerciali della catena della grande distribuzione, si chiude con una perdita netta di 81,7 milioni (contro il ‘rosso’ da 22,3 milioni del 2022), ragion per cui non erogherà dividendi agli azionisti per il 2023. Il consiglio di amministrazione si è riunito ieri a Bologna per l’approvazione della relazione economica relativa allo scorso anno, che registra ricavi lordi da affitti per 142,4 milioni di euro, in crescita del +3,7%, rispetto ai 12 mesi precedenti.

Il net rental income (i ricavi al netto delle spese) è a 119,6 milioni, in incremento del 4,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre a perimetro omogeneo il dato risulta in salita del 7,1%. L’Ebitda della gestione caratteristica tocca i 108,2 milioni di euro (+4,6%), con un margine in crescita al 72,1%. La gestione finanziaria complessiva si attesta a 48,7 milioni, è in peggioramento del 56,9% rispetto al 31 dicembre 2022, per l’incremento del costo medio degli ultimi finanziamenti ottenuti. L’utile netto ricorrente scende a 55,4 milioni di euro (-17,5%), per effetto dei maggiori oneri finanziari. Un risultato superiore alla guidance comunicata al mercato lo scorso 14 novembre che prevedeva un utile netto ricorrente a fine anno di circa 53 milioni.

"Il 2023 ci offre un risultato profondamente condizionato dal contesto esterno. L’attenta politica commerciale e di gestione del patrimonio immobiliare ha permesso di conseguire ulteriori miglioramenti delle metriche operative, che si accompagnano a un positivo andamento del retail fisico, che ha ben assorbito gli effetti dell’inflazione elevata", spiega l’ad Claudio Albertini. "D’altro canto, la politica monetaria di incremento dei tassi di interesse ha avuto delle ripercussioni rilevanti sul costo della raccolta e sulle valutazioni immobiliari. Igd ha ora l’opportunità, nel corso dei prossimi tre anni, di lavorare per riscadenzare il debito e minimizzarne il costo", assicura Albertini.

Per il 2024 Igd stima risultati operativi in crescita: la società prevede, infatti, un margine operativo lordo in aumento di circa +3% a perimetro omogeneo (escludendo quindi il portafoglio ceduto) rispetto al 2023.