Bilancio in buona salute e investimenti in crescita

Come ogni anno il Comune di Castiglione dei Pepoli riesce ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre: anche quest’anno si evidenzia la buona salute dell’ente, che continua ad investire, ampliare servizi e puntare sul personale interno. In questi ultimi giorni sono infatti 3 le nuove assunzioni, oltre alla stabilizzazione di altri 3 dipendenti che erano a tempo determinato. Un risultato non scontato che vede Castiglione in controtendenza rispetto la cronica difficoltà dei piccoli Comuni a reperire o attrarre personale.

Il dato più rilevante è la solidità del bilancio dimostrata in questi anni: rispetto al passato sono in continua crescita gli investimenti pubblici, riuscendo a mantenere un equilibrio che ha portato ad avere sempre un buon avanzo di amministrazione.

L’amministrazione individua i motivi principali di questi risultati nei tre seguenti punti: l’aver gestito i servizi strategici direttamente con proprio personale, come ad esempio il servizio tributi; l’aver creduto nell’Unione dei Comuni, che ha permesso di migliorare o addirittura creare nuovi servizi facendo economie di scala; l’aver puntato sulla qualità dei dipendenti interni anche per i servizi manutenzione, valorizzando e ampliando la squadra esterna.

Per i prossimi anni la maggior parte degli investimenti saranno destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi del territorio. Altro obiettivo è la rigenerazione diffusa della frazione di Lagaro per la quale è in corso la progettazione definitiva che prevede la riqualificazione del centro del paese (piazza e marciapiedi) e la realizzazione di una nuova strada che colleghi la parte alta del paese. L’obiettivo più ambizioso è poi legato al PUG (Piano urbanistico generale) di prossima approvazione, ossia quello di realizzare un’area produttiva sovra comunale nei pressi del casello di Roncobilaccio.

"Nonostante dieci anni difficili, in cui abbiamo attraversato crisi e continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato - spiega il sindaco Maurizio Fabbri - siamo riusciti a completare tanti investimenti e altri stanno per partire; ma soprattutto abbiamo fatto un lavoro certosino sul bilancio e sull’organizzazione dell’ente. Posso dire con orgoglio che lasciamo il Comune in una condizione di salute ancora migliore di come lo abbiamo trovato. Per fare questo abbiamo dovuto fare scelte difficili e a volte impopolari, ma credo sia la maniera più seria di lavorare perché così facendo diamo una prospettiva solida al nostro Comune e quindi al nostro territorio. Non posso quindi non ringraziare il personale comunale: siamo stati una squadra e questa è la cosa che più mi rende orgoglioso di questi 10 anni da sindaco".