Bilancio, la Corte dei conti chiama sindaco e revisore

"L’incontro è stato conoscitivo e interlocutorio. Ma non posso dire molto di più visto che era un incontro riservato".

Così il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, dopo l’audizione di ieri alla Corte dei conti. Sul tavolo il bilancio consuntivo 2022 che ha incassato il parere negativo da parte del revisore dei conti.

"Adesso dobbiamo preparare, sia noi come amministrazione comunale, sia il revisore una relazione da consegnare alla Corte dei conti per poi rivederci" si limita ad aggiungere il primo cittadino, vista la riservatezza del colloquio.

Secondo round dunque per il bilancio consuntivo approvato ugualmente la scorsa settimana nonostante il parere negativo del revisore visto che si tratta di un parere non vincolante. Nel mirino del revisore una serie di questioni tecniche tra cui il fondo contenzioso che non è stato ritenuto congruo; il fondo rinnovo contrattuali sottostimato; ed è stato giudicato poco apprezzabile lo sforzo fatto per gli stanziamenti del caro bollette per il generalizzato aumento dei prezzi. Martelli, tra l’altro, aveva fatto presente che "si sta parlando di un bilancio che ha oltre 19.000.000 euro di avanzo vincolato e oltre 1,5 milioni di euro di avanzo libero derivanti dal riaccertamento dei residui, approvato con parere favorevole del revisore stesso. E sono state indicate le pezze d’appoggio per giustificare ogni operazione fatta, tutte documentabili".

Per quanto concerne gli stanziamenti del caro bollette, Martelli aveva ricordato, visto l’anno a cui si riferisce il bilancio, che le bollette erano state già pagate. La questione aveva sollevato polemiche in seno al consiglio comunale e acceso le opposizioni: il gruppo misto con capogruppo Giancarlo Balboni di Fratelli d’Italia e la lista civica Per Crevalcore e frazioni (composta da leghisti) con capogruppo Lorenzo Balboni. Giancarlo Balboni, assieme al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Diego Baccilieri, ha scritto al prefetto segnalando il fatto. E lo stesso Balboni aveva anche scritto al sindaco due giorni prima della seduta chiedendo il rinvio del punto per effettuare le correzioni richieste dal revisore.

Lorenzo Balboni aveva sottolineato che: "in consiglio comunale, durante l’approvazione del bilancio consuntivo, c’è stato uno scontro fortissimo tra sindaco, vicesindaco e il revisore dei conti. La maggioranza si è arroccata sulle proprie linee senza nemmeno prendere in considerazione la possibilità di aver sbagliato. Sindaco e giunta non hanno capito il ruolo del revisore dei conti".

