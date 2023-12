Bilancio, Li Calzi:: "Garantiamo continuità"

"Il Bilancio 2024-2026, che quest’anno vale un miliardo 621 milioni e 500mila euro, consente al Comune di dare continuità all’azione amministrativa fin dai primi giorni del 2024. Ancora una volta la priorità che ha guidato la redazione di questo Bilancio è stata quella di garantire tutte le risorse necessarie ai servizi, in aumento rispetto al passato per effetto dell’inflazione". Così l’assessora al Bilancio Roberta Li Calzi, dopo l’approvazione a Palazzo d’Accursio dell’altra mattina. "L’incidenza sulla spesa corrente della quota destinata ai servizi educativi, sociali, culturali e sportivi, aumenta dal 44 al 45%. Abbiamo chiuso il Bilancio senza avere messo mano alle tariffe e ai tributi; uniche eccezioni l’imposta di soggiorno e le tariffe della refezione scolastica. Dopo otto anni di invarianza siamo stati costretti a rivedere le tariffe, a fronte degli straordinari aumenti dei prezzi, tuttavia lo abbiamo fatto non senza l’attenzione necessaria all’equità che abbiamo migliorato grazie all’introduzione di nuovi meccanismi di sconti. Siamo orgogliosi di questo risultato in una difficile congiuntura economica, resa ancora più complicata nella prospettiva di una nuova spending review imposta dal governo agli enti locali. Questo risultato è stato raggiunto perché abbiamo un bilancio solido, che nella sua parte corrente può contare su una percentuale di risorse proprie superiore all’80%".

"Il Bilancio è stato predisposto a normativa vigente, in attesa della legge di bilancio statale – conclude Li Calzi –, ma non ci aspettiamo buone notizie su questo fronte. Ci saranno tagli ai Comuni in una fase in cui gli enti locali avrebbero bisogno di un aiuto da parte dello Stato.

Già dal mese di gennaio dovremo dunque fare i primi adeguamenti, in una logica di Bilancio flessibile e dinamico".