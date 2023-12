Bilancio, niente debiti e 8 milioni di investimenti

Via libera mercoledì scorso, in consiglio comunale, al bilancio di previsione 2024 - 2026 del Comune di Castel Maggiore. Bilancio che si dimostra in salute e senza debiti, e che ha un volume di quasi 24 milioni di euro: 15.388.000 per spese correnti, 8.579.000 per investimenti. E si finanzia con entrate tributarie. Vedi Imu con aliquote ferme al 2016; Tari, la cui spesa complessiva è adeguata in base ai dati dell’inflazione e l’addizionale Irpef che conferma le aliquote vigenti improntate al principio di progressività.

"Per quanto riguarda le spese correnti, una voce impattante – spiega Matteo Cavalieri, assessore comunale al Bilancio - è quella che riguarda il costo delle utenze per scuole, palestre, uffici, in particolare luce e gas. Si tratta di un aumento quantificato in 350mila euro già applicato lo scorso anno ed ora confermato. A questo si aggiunge l’annuale adeguamento dei costi negli appalti in essere, dei nuovi contratti e del personale dovuto all’inflazione, con un importante aumento. In definitiva, le spese correnti superano i 15,5 milioni di euro, con un aumento di 528.000 euro sul preventivo 2023".

Vengono confermate e in alcuni casi implementate le risorse destinate a coprire i costi per i servizi alla persona per circa 4.300.000 euro. Mentre manutenzione, tutela del territorio, ambiente e cura della città assorbono 4,1 milioni di euro. Gli investimenti in conto capitale per 9.249.000 euro (più 924.000 sul preventivo 2023) riguardano diversi settori di intervento, sempre con un riguardo particolare per le nuove opere e per le manutenzioni straordinarie. I principali nuovi investimenti previsti nel 2024, tra l’altro, saranno: risorse per la realizzazione del primo stralcio della nuova scuola media 4.000.000 euro; ristrutturazione, rigenerazione e riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed emergenziale 1.330.000 euro (finanziamento ministeriale Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, delle strade e delle piazze 1.120.000 euro.

"Una menzione – aggiunge Cavalieri - merita la voce di entrata rappresentata dalla lotta all’evasione, con l’obiettivo fissato per il 2024 a 816.000 euro. E’ un tema molto importante per questa amministrazione, come dimostrato nel corso di questi anni con l’attivazione di nuove collaborazioni e strategie in merito alle segnalazioni qualificate e di perequazione catastale. A questo vanno aggiunti i bandi di finanziamento e i contributi pubblici per sostenere e promuovere i progetti e le azioni del nostro Comune".

p. l. t.