Bilancio, nove milioni per gli investimenti

A Medicina investimenti per 9 milioni di euro. Nessun aumento di tasse o tariffe. Continua l’impegno sul sociale e a favore delle famiglie in condizioni di fragilità e lavori sulla ricostruzione post alluvione. Questo il cuore del Dup e del Bilancio di previsione: dieci voti favorevoli dalla maggioranza e due contrari della minoranza. Sottoscritto anche l’accordo con Cgil – Cisl – Uil territoriali e con Spi – Fnp – Uilp.

"Il Comune conferma un bilancio solido, orientato agli investimenti. Anche quest’anno, non sono state incrementate né tasse né le tariffe dei servizi rivolti a cittadini – dichiarano dall’amministrazione –. Nel triennio 24-26 sono previsti più di 9 milioni di euro d’investimenti in edilizia scolastica, riqualificazione di aree sportive e spazi culturali, sicurezza stradale e opere connesse alla ricostruzione post alluvione, alla mobilità sostenibile e all’efficientamento energetico. Per il 2024 Medicina non prevede l’aumento né dell’addizionale comunale, né dell’Imu e si conferma invariato il costo dei servizi a domanda individuale, senza l’applicazione nemmeno degli aumenti Istat". Nel documento di previsione, poi, si legge che "all’Asp verranno erogati 548 mila euro e oltre 100 mila euro per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità potenziando il fondo affitto, il fondo bollette, le borse-lavoro rivolte ai giovani, il progetto ’caffè solidale’ per la socializzazione degli anziani e lo sportello psicologico delle scuole medie Simoni. Confermato anche l’impegno per l’inclusione a favore del quale si investiranno quest’anno oltre 500 mila euro". Cantieri per ulteriori 9 milioni e 211 mila euro. Di questi andranno "alla riqualificazione del patrimonio Erp comunale 90 mila euro, per la realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco 2 milioni, e per l’edilizia scolastica in vista la demolizione dell’ala rossa della Scuola primaria Gino Zanardi e la sostituzione con una nuova struttura (costo previsto circa 2 milioni)".

Infine, l’amministrazione specifica che "relativamente agli interventi di ricostruzione post alluvione, a seguito dei nuovi fondi stanziati, il Comune prevede altri importanti interventi: 80 mila euro per la messa in sicurezza del ponte Cantagrillo, 623mila euro per il ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione e 900mila euro per il rifacimento del ponte del Massarolo chiuso da maggio. Altra priorità è l’efficientamento energetico. Partiranno i lavori per l’efficientamento e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport (631 mila euro) e saranno investiti sugli edifici comunali ulteriori 90mila euro del ’fondo Fraccaro’ e inizierà l’attuazione della nuova gara dell’illuminazione pubblica".

Zoe Pederzini