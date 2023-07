Bilancio Partecipativo, 19.327 votanti scelgono i sei progetti vincitori per 3 milioni di euro

La fase di votazione del Bilancio partecipativo si è conclusa, registrando una forte partecipazione dei cittadini. Si contano, infatti, 19.327 votanti, che hanno scelto i sei progetti integrati vincitori, uno per ogni quartiere, per un totale di tre milioni di euro. "Per ogni quartiere ci saranno 500mila euro – spiega Erika Capasso, delegata del sindaco ai quartieri e presidente della Fondazione Innovazione Urbana –. Grazie al Bilancio partecipativo, nasce una rete di relazioni, che vogliono dare spazio alle persone nello spazio pubblico della città". Le idee sono legate alla riqualificazione fisica di spazi pubblici, con iniziative culturali, sportive e sociali, in linea con Bologna Missione Clima. "I progetti vanno in una direzione molto chiara, ossia una maggiore vivibilità dei quartieri – afferma il sindaco Matteo Lepore –. I bolognesi ci chiedono nei quartieri più spazi pedonali, piazze scolastiche e sicurezza stradale. Ed è coerente con ciò che stiamo promuovendo, come ’Città 30’: una città che si prende cura dei fragili, delle famiglie e dei bambini". Il progetto più votato è al Navile, che riqualificherà il giardino Donatori di sangue e la casa di quartiere Fondo Comini. Gli altri interventi si concentrano al giardino del Ghisello, alla Lunetta Gamberini, in varie aree del Savena e di Saragozza e in piazza dei Colori.

Le oltre 19mila persone hanno votato anche nel segno della solidarietà, perché Banca di Bologna ha donato un euro per ogni voto ricevuto, totalizzando una somma che sarà devoluta al fondo sociale di comunità della Città metropolitana. "Abbiamo partecipato con questo piccolo aiuto senza sapere il numero dei partecipanti, aiutando chi è in difficoltà".

m.m.