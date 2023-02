Bilancio, scoppia la bufera "La giunta alza le tasse"

Non è passata ‘indenne’ la votazione del Bilancio di previsione del Comune di Granarolo, avvenuta due sere fa durante il Consiglio comunale. La minoranza, infatti, ha votato contro. Il primo a spiegare le ragioni del proprio voto negativo è Pino Minissale, capogruppo di Alternativa per Granarolo: "Non passa anno che l’amministrazione Ricci non aumenti le tasse. Il bilancio di previsione 2023 del nostro Comune descrive esattamente l’enorme difficoltà di questa amministrazione. Sindaco e Giunta hanno deciso di aumentare le aliquote Imu, colpendo soprattutto le attività produttive e industriali e aumentando così anche la tassazione su alcuni immobili. Il bisogno di ’introitare’ probabilmente deriva dal costo sproporzionato dell’Unione Terre di Pianura, ente di secondo livello che ritengo un ’carrozzone’ dispendioso, e con scarsissimi risultati, il cui costo grava sulle spalle dei cittadini contribuenti di oltre 4 milioni di euro relativi all’anno 2022".

Minissale snocciola le cifre, a supporto della sua tesi: "Tre milioni e 600mila euro è la cifra di previsione da trasferire all’Unione nel corso del 2023, somma che attraverso le variazioni di bilancio, come solitamente accade, lieviterà. Non è bastato aumentare l’Imu, la giunta introduce anche una nuova tassa, quella di soggiorno, che dovrebbe servire a finanziare anche un portale dedicato, ma non è certo così che riusciremo a portare visitatori a Granarolo. Nel bilancio di previsione – conclude il consigliere di minoranza – è prevista l’accensione di mutui per circa 3 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di nuove piste ciclabili. Accendere nuovi mutui che aggiungono debito al debito che l’attuale sindaco Ricci ci aveva lasciato nel 2004, di ben 16milioni di euro, di cui oltre 3 milioni ancora da pagare, dimostra ancora una volta, che i soldi dei contribuenti, non sono amministrati al meglio".

Dello stesso parere negativo è il leghista Matteo Di Vincenzo: "I punti salienti sono semplici, questo bilancio mette le mani in tasca ai cittadini, è il secondo anno consecutivo che questa amministrazione, a nostro modo di vedere in evidente difficoltà, aumenta le tasse, va ad aumentare l’Imu ai capannoni industriali. Ora noi diciamo che, se si fosse fatta una pianificazione attenta, si sarebbero potuti finanziare questi investimenti negli anni, con avanzo di bilancio che invece è stato sperperato visto che in cassa la giunta aveva trovato più di 5 milioni di euro e li ha messi tutti in opere che non sono tangibili per la popolazione e soprattutto utili".

z. p.