Bilancio, tariffe invariate e aiuti alle famiglie

Approvato il bilancio di previsione di Monghidoro. Focus dell’amministrazione quello di non aumentare le imposte e le tariffe e mantenere inalterato il livello dei servizi a favore dei cittadini e delle famiglie. Mantenute anche le agevolazioni tributarie inerenti la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili adibiti a seconda casa, riducendo la quota Imu di spettanza comunale per i tre anni consecutivi al termine delle opere.

Entra nel dettaglio il sindaco Barbara Panzacchi, soddisfatto: "Abbiamo mantenuto anche agevolazioni per le famiglie con più figli su tutti i servizi scolastici comunali, con applicazione di una riduzione del 20% sulla seconda retta nel caso frequentino contemporaneamente due o più fratelli. Per quanto attiene al servizio di asilo nido, grazie ai finanziamenti regionali, è stato possibile abbattere le rette per nuclei famigliari con Isee fino a 40mila euro prevedendo una contribuzione a loro carico pari unicamente al contributo rimborsato da Inps. Abbiamo esentato anche i pasti del nido per tutti gli utenti".

Otto i milioni di euro di entrate e spese per investimenti in conto capitale, grazie ai diversi contributi ottenuti partecipando ad altrettanti bandi di finanziamento emanati da Città Metropolitana, Regione e Stato, anche collegati al Pnrr. Come spiega la Panzacchi: "Riqualificazione energetica del Municipio e della scuola dell’infanzia (500mila euro), l’edilizia scolastica con la realizzazione del nuovo nido d’infanzia (un milione e 100mila euro), lo sport con riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi (600mila euro), il turismo con l’aggiudicazione del bando statale a favore dei piccoli Comuni (550mila euro), l’aggregazione sociale e culturale con la riqualificazione della sala polivalente del Faro e del Museo della Civiltà contadina (830mila euro), il riassetto idrogeologico con il completamento degli interventi di ripristino resisi necessari a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico del maggio scorso (per oltre quattro milioni), la ristrutturazione delle aree commerciali e mercatali (200mila euro)". Il sindaco conclude: "Anche attraverso questi ingenti investimenti ci auguriamo di continuare ad incidere sulla tutela, salvaguardia, promozione e sviluppo del nostro bellissimo e fragile territorio che merita tutto il nostro impegno".

Zoe Pederzini