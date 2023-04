Bilancio, tesoretto da 4 milioni per il Comune

’Tesoretto’ da 4 milioni di euro, quello saltato fuori dall’avanzo del bilancio consuntivo 2022 del Comune di Casalecchio. Tra le priorità messe subito in conto dall’amministrazione comunale c’è quella di utilizzare questa bella fortuna per consolidare o aumentare i servizi alle famiglie, per fare più investimenti sulla manutenzione della città e, soprattutto, per sostenere di più le imprese e le attività commerciali. "In particolare – sottolinea Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio – circa la metà di questo avanzo verrà destinata alla manutenzione della città che comprende, tra le voci principali, l’incremento della segnaletica orizzontale, la manutenzione delle strade, gli interventi sugli edifici scolastici". E la quota restante? Gli altri due milioni di euro? "Verrà indirizzata – risponde il sindaco Bosso – in larga parte al sostegno alle famiglie, sia sul piano dell’offerta educativa, sia per il sostegno all’abitare. Prevediamo di utilizzare l’avanzo di bilancio anche per fare sconti sulle tasse comunali pagate dalle imprese e le attività commerciali. Infine, è in corso un confronto serrato con i sindacati confederali territoriali per condividere una serie di scelte su un pacchetto complessivo di misure che puntano su progetti più innovativi come il coworking e la dematerializzazione dell’archivio edilizio". Ma a cosa è dovuto questo cospicuo avanzo di 4 milioni di euro? "Alla buona amministrazione – è la lettura di Concetta Bevacqua, assessora al Bilancio – che consta di azioni che puntano a monitorare la riduzione della spesa, al recupero dell’evasione fiscale e all’introduzione di norme meno vincolanti sugli accantonamenti. Un risultato non scontato in anni in cui il nostro Comune ha saputo superare difficoltà di bilancio e di liquidità che hanno condizionato fortemente i primi tempi del primo mandato, dal 2014 in poi".