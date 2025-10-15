"Billal sognava di portare la famiglia in Italia"

Billal era un lavoratore onesto. Si impegnava duramente e voleva portare la sua famiglia, ancora in Bangladesh, in Italia. Questa era la sua ragione di vita" raccontano in tanti affranti. Un presidio molto partecipato, quello di ieri pomeriggio, indetto dai sindacati, a Stiatico di San Giorgio di Piano, davanti alla Righi Lavorazioni Meccaniche, a seguito della morte di Md Billal. Il 29enne bengalese, assunto a tempo indeterminato nell’azienda della Bassa in cui lavorava da 8 anni, ha perso la vita lunedì. Forse una fatalità quella per cui Billal stava transitando in un reparto che non era il suo. Quel che pare certo, a ora, è che un macchinario, forse mal funzionante, avrebbe iniziato a funzionare in modo anomalo tanto che una sbarra di acciaio si è staccata e ha colpito, a morte, il 29enne.

Di fronte alla piccola azienda della Bassa, ieri, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil. "Siamo qui non solo per rappresentanza, ma per denunciare quello che sta avvenendo anche sul questo territorio: nel 2024 l’Emilia-Romagna ha avuto 54 morti sul lavoro, 24 a Bologna, la metà in aziende metalmeccaniche, di tutte le dimensioni. Crediamo sia giunto il momento di dire basta: dobbiamo mettere in campo fatti e iniziative", scandisce Simone Selmi, segretario della Fiom di Bologna, di fronte ai cancelli della Righi. "La città più progressista d’Italia non si può permettere 24 morti e un sistema di appalti che fa acqua da tutte le parti. La città più progressista d’Italia necessita di un tavolo permanente sulla sicurezza con tutti gli attori coinvolti", chiede Selmi.

"Siamo qui a portare la solidarietà al lavoratore, alla sua famiglia e ai colleghi: in questa azienda non c’è la rappresentanza eletta perché non ci sono i numeri. Si deve stabilire che tipo di investimento fare per mettere in sicurezza i lavoratori, anche nelle aziende piccole. I numeri non calano e ci diciamo sempre le stesse cose. Non esiste la fatalità, se perdi la vita vuol dire che non è stato fatto abbastanza per evitare un omicidio sul lavoro", dice il sindacalista.

Al presidio a San Giorgio non c’erano solo i sindacati. Il Pd era presente col coordinatore della segreteria, Matteo Meogrossi: "Servono più controlli, perché non possiamo continuare a piangere vittime laddove, invece, la sicurezza dovrebbe essere garantita: sul luogo di lavoro. Per tutti noi il lavoro deve essere un diritto e, allo stesso modo, è un diritto lavorare senza rischiare di morire. Con la nostra presenza abbiamo voluto dare sostegno a tutte le lavoratrici e i lavoratori al presidio e ai tre sindacati confederali che, in maniera unitaria, da anni combattono la battaglia della sicurezza sul lavoro".

Zoe Pederzini