Billi, padre e figli debuttano in scena

È arrivato il giorno del debutto e si conclude così un progetto lungo quasi cinque anni che ha coinvolto complessivamente una settantina di ragazzi. Il regista e drammaturgo Paolo Billi porta in scena da questa sera alle 19,30 (ma gli orari variano a seconda delle serate) al 15 gennaio, all’Arena del Sole, Il ritorno alla casa del padre, che si compone di alcuni echi da I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij e dalla parabola lucana del Figliol prodigo. In azione, come di consueto, la Compagnia del Pratello con otto ragazzi in carico ai Servizi di Giustizia minorile, Mouad, Ralph, Elhadji, Ervisi, Hamed, Hamza, Lorenzo, Rayen, assieme a tre studentesse del liceo Laura Bassi Lara Mazzini,Teresa Palma e Irene Scialdone e ai giovani attori Alessandro Borsoi, Edoardo Chiartelli, Anselmo Manta.

Billi, è arrivata la fine di un lungo percorso iniziato nel 2018.

"Questo tema dei padri e dei figli e della paternità è stato oggetto di così tanti spettacoli in contesti così diversi, sempre luoghi di dolore e privazione, e con Il ritorno alla casa del padre si chiude davvero una grande avventura".

Ci sono ragazzi che hanno voluto percorrere più tappe?

"Attualmente il protagonista è un ragazzo che ha finito il suo percorso penale, ma che continua a lavorare con noi. Dare una continuità anche quando non si è più in carico ai servizi è importante".

Si è innamorato del teatro?

"Sì, anche se io non illudo mai che il teatro possa essere una possibilità di sussistenza, anche perché sono tempi paurosamente duri per il teatro, quindi sono più i ragazzi che trovando un lavoro nel momento in cui escono, non riescono a continuare. Il teatro è stato importante nella ricostruzione di sé come persone e quindi ha loro permesso di trovare dentro di loro positività e capacità di fare, relazionarsi, cose inedite".

Affrontare i temi del perdono e della relazione tra padri e figli che sentimenti ha suscitato?

"In questi anni, quando abbiamo affrontato il tema della paternità da punti di vista diversi, perché spesso il padre era una figura assente, smarrita, e loro invece erano gli elementi positivi, ecco, non ho mai riscontrato criticità. Sul perdono, invece, ci sono state più difficoltà. Il tema comporta una consapevolezza profonda e le cose che i giovani hanno scritto e che io utilizzo per avere una testimonianza reale, sono state suggestioni che mai avrei avuto".

Su di lei come ha agito questo lungo lavoro?

"Indirettamente il lavoro sul padre ha coinvolto anche me, proprio come padre. Questi anni sono stati l’occasione per guardarmi allo specchio, quindi il percorso è stato artistico e personale e mi ha permesso un contatto con cose che tenevo celate".

Benedetta Cucci