Bologna, in fin di vita la bimba di 6 anni coinvolta nell’incidente in tangenziale

Bologna, 30 giugno 2023 – Si trova in fin di vita la bambina di sei anni che rimase coinvolta con la famiglia in un maxi incidente in tangenziale a Bologna, il 14 giugno scorso. Lo schianto tra diverse auto era avvenuto lungo la diramazione che porta a San Giovanni in Persiceto.

In quell’incidente rimasero feriti la bimba di 6 anni, il fratellino di 4 e il padre di 42. La famiglia vive in provincia di Reggio Emilia, a San Polo. Sul luogo dell’incidente – oltre alla polizia stradale – erano intervenuti subito i vigili del fuoco che avevano estratto i feriti dalle lamiere delle vetture distrutte.

Le condizioni della piccola erano apparse fin da subito molto gravi e, infatti, la piccola sta lottando da allora tra la vita e la morte in Rianimazione, all’ospedale Maggiore di Bologna.