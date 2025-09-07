“Non devi pattinare qui”. E aggredisce la bimba, follia ai Giardini Margherita

Bologna, 7 settembre 2025 – Follia ai giardini Margherita: un uomo ha aggredito e strattonato una bambina di sette anni. Stando a una prima ricostruzione, era ‘infastidito’ dal fatto che stesse pattinando assieme a un’amichetta ai giardini.

Il fatto

E’ accaduto oggi pomeriggio. Tutto è cominciato quando l’uomo, un 31enne italiano, che si trovava vicino a un casolare in disuso all’interno dell’area dei giardini, ha visto le due bimbe pattinare lì vicino a lui. Ha iniziato a gridare loro di smetterla di pattinare, diceva che non dovevano stare lì, che dovevano andarsene. Sembrava completamente fuori di sé.

L’aggressione

A quel punto, una delle bimbe è riuscita ad allontanarsi, mentre l’altra è stata raggiunta dall’uomo che l’ha afferrata per le spalle e strattonata, alzandola un po’ da terra. E gridava. Sono arrivati i genitori della piccola, che sono riusciti a sottrarre la bimba alla furia dell’uomo. Lui si è allontanato continuando a blaterare che davano fastidio e che lì non ci dovevano stare.

I soccorsi

Ai giardini sono arrivati i carabinieri della Compagnia Bologna Centro, che stanno approfondendo la vicenda, e i sanitari del 118, che hanno preso in carico il 31enne: è stato portato al Maggiore, dove ha avuto modo di svolgere colloqui con specialisti. Forse per lui scatterà un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio).

Anche la piccola è stata portata in ospedale, al Sant’Orsola, più per lo choc subìto. Non avrebbe riportato infatti conseguenze fisiche.

La denuncia

I genitori della piccola dovrebbero sporgere denuncia domani. Probabilmente si procederà per violenza privata.

I carabinieri, vista anche la situazione delicata per i soggetti coinvolti, proseguiranno con tutti gli accertamenti del caso.