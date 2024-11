Bimba cade dall’auto. Intervento del 118, escluse complicazioni

Soccorsi mobilitati, nel primo pomeriggio di ieri, per una bambina che è caduta accidentalmente nell’aprire la portiera di un’auto, finendo poi sull’asfalto. La piccola ha riportato alcuni traumi, che inizialmente avevano destato qualche preoccupazione. Per questo i familiari hanno deciso di chiedere subito l’intervento dei soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, intervenuti tra via Circondaria e via Vittorio Veneto, in centro. Dalla vicina sede di Croce rossa è giunta l’ambulanza della Croce rossa, raggiunta poco dopo dal personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano. Per fortuna non sono emerse lesioni di rilievo per la bambina, comunque medicata sul posto e poi accompagnata in ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per poter completare gli accertamenti.

E l’altra sera si è verificato un altro incidente, in via per Reggio, tra il centro correggese e la frazione di Budrio, con la sbandata fuori strada di un operaio quarantenne in ciclomotore, il quale ha perso il controllo del mezzo mentre stava tornando a casa dal lavoro. Ha riportato traumi non gravi.