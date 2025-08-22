Bimba ‘dimenticata’ in stazione a Bologna: paura sui binari dell’alta velocità

Bologna, 22 agosto 2025 – Girava persa e disperata sul marciapiede del binario 18 della stazione dell’alta velocità di Bologna: ha 10 anni la bimba lasciata per errore dai suoi genitori in stazione Centrale, mentre loro erano risaliti sul treno Frecciarossa diretto a sud, con destinazione Napoli.

La piccola è stata subito avvistata dal personale di FS Security, che l’hanno presa per mano e rassicurata. Intanto, hanno subito avvisato gli agenti della polizia ferroviaria che sono riusciti a farsi dire il nome della piccola e così si sono messi a caccia del papà e della mamma.

Ma le indagini sono durate poco: i genitori si sono accorti poco dopo la partenza che la bimba non era con loro sul vagone e, disperati, sono scesi alla prima stazione possibile, ossia a Firenze. Lì hanno subito preso un convoglio verso Bologna dove, quando sono arrivati, hanno potuto riabbracciare la piccola che, intanto, era stata tenuto al sicuro dagli agenti.

Una storia a lieto fine insomma, avvenuta questa mattina alle 8. La stazione dell’alta velocità è stata più volte al centro di dibattito per la scarsa segnaletica, che porta molti viaggiatori a perdersi tra scale mobili e scarsa segnaletica. Ma non è questo il caso, ovviamente. Questa volta si è trattato di una incomprensione tra i due genitori che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze se non un grande spavento per la bimba.