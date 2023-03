Bologna, bimba schiacciata dalla rete alla Fattoria Urbana: “Non c’erano i cantieri”

Paura in una fattoria didattica di Bologna (foto di repertorio)

Bologna, 18 marzo 2023 – “Episodi come questo non devono accadere mai più. Non risultano segnalazioni pervenute agli uffici dell’amministrazione, né alla Polizia Locale relativamente ai lavori eseguiti nel luogo dell’episodio", e visto che risulta che "siano ancora in corso le attività volte a capire con precisione le cause dell’evento lesivo, appare doveroso, da parte dell’amministrazione, attendere l’esito di quelle attività prima di esprimere ogni eventuale considerazione a riguardo". Un’ammonizione e una dichiarazione di attesa, da parte del Comune, sulla tragedia sfiorata una settimana fa alla Fattoria Urbana, al Pilastro in via Pirandello, quando una bambina durante una visita didattica all’area esterna – in presenza di un’educatrice – è stata colpita e schiacciata da una rete metallica. Palazzo d’Accursio vuole vederci chiaro, ma la sensazione è che lo scambio per vie legali sarà dirimente. I genitori, l’avvocato Giulio Cristofori e l’ex deputata Alessandra Carbonaro, hanno annunciato una denuncia/querela nei confronti della struttura. Ieri l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Borsari (Pd), ha risposto in question time alle domande di attualità di Marco Piazza (Articolo 1) e di Stefano Cavedagna (Fd’I). "Allo stato attuale e al momento dell’incidente non era in corso alcuna lavorazione o alcun cantiere del Comune di Bologna negli spazi...