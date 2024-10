Bimba ‘in fuga’ dalle Betti. Lunedì incontro con Ara

È in subbuglio la materna comunale Betti 3. Genitori furibondi e preoccupati per avere scoperto dal Carlino che una bimbetta era stata dimenticata fuori dalla materna. Lunedì, a ben più di un paio di settimane dall’accaduto, si terrà una riunione con l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, e la capo di gabinetto del sindaco, Matilde Madrid, sul tema sicurezza e vigilanza.

Il 18 settembre, ma i genitori lo hanno saputo all’inizio di ottobre, una sezione è uscita, per una gita didattica, dalla materna che si trova in Montagnola (e non ha un suo giardino recintato). Raccontano alcuni genitori che ci fosse una sola maestra. Una bimbetta viene dimenticata fuori e viene individuata da due ragazzini su una panchina.

I due la prendono in braccio e pensano di chiamare le Forze dell’Ordine. Senonché una dada del Betti 3 vede la bimba in braccio a uno dei due e si fionda fuori per recuperarla. La maestra dentro con gli altri non si era accorta di niente. Nessuna informazione viene data alle famiglie che, dopo l’articolo, ricostruiscono la vicenda. Qui entra in scena la pedagogista referente per i servizi O-6 del Santo Stefano-Savena, Elisabetta Zucchini. Venuto a galla l’accaduto, i genitori della bimbetta rompono il silenzio e battono colpo. Ammettendo di aver taciuto perché sollecitati dalla pedagogista a non creare allarmismo.

Nessuna scusa è arrivata alle famiglie. "Quando è accaduto in quella materna comunale è incredibile", attacca Manuela Zuntini, consigliera di FdI, dopo essere stata contattata da alcuni genitori del Betti 3. "Cosa sta facendo l’assessorato a parte cercare di insabbiare tutto? Hanno aperto un’istruttoria? Chi ha sbagliato deve essere destinatario di un provvedimento quanto meno disciplinare – rincara Zuntini –. Non si possono dimenticare dei bambini fuori da scuola. È inammissibile". "Ogni giorno affidiamo il nostro bimbo: siamo certi che sia ben accudito. Poi, per caso, scopriamo tutto questo", accusano la mamma e il papà che hanno lanciato il loro sos alla consigliera di FdI. "Vogliamo subito spiegazioni e sapere cosa stanno facendo per la sicurezza di mio figlio".

Una bimba scordata e bimbi in fuga da materne e nidi comunali. Tra le materne: Anna Serra, Giaccaglia Betti e 18 Aprile. Tra i nidi, Acquerello e Fantini. "Gli episodi di fuga di bambini destano preoccupazione – osserva la consigliera di Fdi –. L’assessorato dice che sono un numero limitato, ma sono episodi che solo per pura fortuna non hanno avuto esiti tragici. Oltre alla sicurezza, c’è l’aspetto organizzativo e del carico di lavoro di educatori e dade. Sollecitiamo l’assessorato a valutare l’adeguatezza degli organici rispetto ai carichi di lavoro e ai diversi momenti della giornata".