Bimba lasciata sola in stazione. Soccorsa, riabbraccia i genitori

Una brutta disavventura, ma per fortuna ha visto il lieto fine. A chi si trovava alla stazione dell’Alta Velocità di Bologna, ieri mattina presto, attorno alle 8, non è passata inosservata una scena quantomeno insolita: c’era una bambina che stava camminando sul marciapiede del binario e piangeva. Era completamente da sola. La piccola girava persa e disperata sulla banchina del binario 18. Dieci anni d’età, sperduta e disorientata, la bimba è stata subito soccorsa dal personale di Fs Security, che l’hanno presa per mano, cercando di calmarla e rassicurarla. Nel frattempo, mentre la tranquillizzavano, hanno avvisato gli agenti della polizia ferroviaria. Questi sono riusciti a farsi dire il nome dalla piccola e così si sono messi a cercare i suoi genitori.

È venuto fuori poco dopo che la bimba era stata lasciata per errore alla stazione Centrale, mentre i suoi genitori intanto, ignari di quanto stavano facendo, erano risaliti sul treno Frecciarossa diretto a sud, con destinazione Napoli. Ma per fortuna i genitori della piccola si sono accorti poco dopo la partenza da Bologna che la figlia non stava viaggiando assieme a loro, sul treno non c’era, e così, in preda al panico, sono scesi alla prima stazione disponibile, vale a dire Firenze. Da qui, hanno cercato di fare il prima possibile per raggiungere la figlioletta, salendo subito su un altro treno diretto a Bologna.

Quando la mamma e il papà sono arrivati, hanno potuto riabbracciare la piccola che, intanto, era stata tenuto al sicuro dagli agenti della polizia ferroviaria.

Una storia a lieto fine, tutto sommato, anche se la paura è stata grandissima. La stazione dell’alta velocità è stata più volte al centro di dibattiti e discussioni per la scarsa segnaletica, che porta molti viaggiatori a perdersi tra scale mobili.

Ma non è questo il caso, ovviamente. Questa volta si è trattato di una incomprensione tra i genitori che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze, se non un grande spavento per la bambina.

c. g.