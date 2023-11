Bimba morì al Sant’Orsola: "Sei mesi all’infermiera"

Sei mesi: è la condanna richiesta al giudice dal pm Marco Imperato, nei confronti dell’infermiera accusata di favoreggiamento nel terzo filone del processo sulla vicenda della bimba di quattro anni morta al Sant’Orsola, il 21 ottobre del 2020 per un’occlusione intestinale.

Una tragedia per cui tre medici furono condannati in primo grado per omicidio colposo (una quarta collega fu assolta), per non avere diagnosticato la patologia che affliggeva la piccola. Per questo ’primo filone’ si attende la fissazione del processo d’appello. Secondo filone fu invece quello relativo all’inchiesta nei confronti di sette indagati, tra cui anche figure apicali del Sant’Orsola, accusati a vario titolo di avere "aiutato" i colleghi imputati a "eludere le investigazioni", con dichiarazioni non veritiere sullo stato della bimba e minimizzando la preoccupazione della madre. Per cinque di loro ad aprile scorso è stata disposta l’archiviazione, mentre furono citate direttamente a giudizio l’odierna imputata e un’altra dottoressa, dirigente del pronto soccorso del Policlinico e oggi difesa dall’avvocato Guido Magnisi. Per la sua posizione – il medico è accusato di favoreggiamento e omissione di referto – è da rifare la citazione a giudizio, a seguito del riconoscimento di un vizio procedurale su cui ha posto l’accento il suo legale; si è dunque di fatto ritornati in fase d’indagine.

Resta dunque l’infermiera, il cui processo è stato appunto discusso ieri; il pm ha chiesto una pena di sei mesi, già scontati di un terzo come previsto dal rito abbreviato prescelto, e il prossimo lunedì il giudice Valeria Bolici emetterà la propria sentenza.

La famiglia della piccola, rappresentata dagli avvocati Giovanni Sacchi Morsiani e Simone Sabattini, hanno sostenuto in aula la propria posizione: le versioni dell’infermiera e della madre della piccola sono del tutto incompatibili, senza elementi di contatto. E la ricostruzione della mamma della piccolina è stata riconosciuta attendibile da tutti i giudici che si sono occupati del caso, compreso quello che ha disposto l’archiviazione per gli indagati prosciolti, ed è supportata da sms e foto scattate quel giorno.

La piccola fu accompagnata dai genitori in Pediatria la prima volta il 19 ottobre, e dimessa qualche ora dopo con una diagnosi di gastroenterite. Il giorno dopo era tornata in ospedale. Quello dopo ancora, era morta. "Choc cardiogeno in enterite ischemica acuta conseguente a volvolo ileale", fu la causa riconosciuta del decesso.

Secondo l’accusa, però, le indagini per omicidio colposo furono ostacolate dalle condotte di altri medici e infermieri del Policlinico, che favorirono i colleghi omettendo elementi o mentendo agli inquirenti.

Federica Orlandi