Bimba morta a 7 anni a Bologna, l’omaggio dei compagni di scuola: un albero in sua memoria

Bologna, 29 maggio 2025 - Un albero e 150 palloncini per salutare Alessia Kloe, bimba di sette anni scomparsa in modo prematuro, omaggiata in questo modo dai compagni di scuola. E’ accaduto all’elementare Saliceto dell’Istituto comprensivo 15, dove i maestri hanno voluto ricordare la piccola alunna che, a causa di una rapidissima malattia, ha lasciato libero il suo banco di prima elementare.

Per non dimenticare la bimba, è stato chiesto al Comune di poter piantare un albero nel giardino della scuola. Tra le proposte avanzate da Palazzo d’Accursio, è stato scelto un pero da fiore che ha una fioritura molto lunga. I bimbi dell’elementare, oltre ai palloncini che, liberati, hanno portato ad Alessia Kloe il loro saluto, hanno scritto dei pensierini consegnati ai genitori della bimba in occasione della cerimonia.

Fortissima la commozione di tutti durante la piantumazione dell’albero dove, a turno, è stata buttata una manciata di terra. Dai maestri ai bimbi fino alla preside Lucia Montanaro, tutti avevano gli occhi lucidi.

“Volentieri, quando è possibile, aiutiamo le comunità scolastiche nel ricordo di bambine o bambini che ci hanno lasciato – osserva l’assessore alla Scuola, Daniele Ara –. Ringrazio per la sensibilità le docenti della scuola che hanno promosso questo momento”.