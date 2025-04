Bologna, bimba morta nell’incidente sulla Bazzanese: il padre positivo a cocaina e alcol. Ancora grave il fratellino

Bologna, 16 aprile 2025 – Positivo a cocaina e alcol per un tasso pari a quattro volte superiore a quello consentito, alta anche la concentrazione dello stupefacente. Sono i risultati relativi alle analisi effettuate su Marco Cavallari, 49 anni, padre di Melissa, la bimba di 12 anni, morta nel tremendo frontale di venerdì 11 aprile sulla Bazzanese: l’uomo era alla guida dell’auto sulla quale, oltre alla figlia, viaggiava anche il fratellino di otto anni, ancora ricoverato al Maggiore, in gravi condizioni.

Lo schianto con 2 vittime

Lo schianto era avvenuto all’incrocio tra via Risorgimento e via Mario Alicata. L’auto di Cavallari, una Hyndai, avrebbe invaso l’altra corsia sulla quale viaggiava una Nissan Qashqai, alla cui guida c’era Ileana Gaspari, 70 anni, residente a Sasso Marconi, morta sul colpo. A fianco della donna il marito Mauro che si è ferito, ma non gravemente, assieme alla coppia anche il nipotino di 11 anni, anche lui trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

I soccorsi sul luogo della tragedia

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata effettuata dagli agenti della Polizia locale della Valsamoggia, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo senza vita di Ileana e i feriti dalla lamiere contorte, visto che i mezzi si sono praticamente distrutti nel violento impatto. Naturalmente sul posto erano intervenute in forza le ambulanze (cinque) oltre all’elisoccorso.

La piccola Melissa, nonostante gli interventi tempestivi dei sanitari e il trasporto in elicottero al Maggiore, è deceduta nel pomeriggio del giorno (sabato 12) a causa delle gravissime ferite riportate.

Una comunità sconvolta

La notizia ha sconvolto la frazione di Ponte Ronca, dove vive la famiglia Cavallari, ma tutto il territorio comunale di Zola Predosa.

La scuola media frequentata dalla bimba e la parrocchia hanno subito ricordato Melissa, solare, allegra che si descriveva come ‘bambina farfalla’ e come tale si era disegnata: lei vicino a una bella farfalla. Insegnanti e compagni hanno annunciato che sarà piantato nel giardino della scuola un melograno per ricordarla per sempre.

I funerali di Melissa

Oggi pomeriggio, alle 15, nell’Abbazia di Zola Predosa, si terranno i funerali della piccola Melissa.