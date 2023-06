Bimba scomparsa a Firenze, ricerche a Bologna: è stata avvistata su un autobus

Bologna, 14 giugno 2023 – Da Firenze a Bologna. Il destino della piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, è passato anche da qui. La bambina peruviana, cinque anni, è scomparsa dal capoluogo toscano (abita con la mamma e il fratellino nell’ex hotel Astor di via Maragliano, quartiere Novoli, dismesso a causa del Covid e occupato da un paio di anni da decine di famiglie straniere, ndr) nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno. Da quel momento, di lei si sono perse completamente le tracce. Le ricerche della piccola, che da giorni vanno avanti senza sosta, si sono focalizzate anche sotto le Due Torri. In particolare, la segnalazione arrivata alle forze dell’ordine bolognesi risale proprio a sabato sera, il giorno della scomparsa. La bambina sarebbe stata vista su un autobus della città da una donna che nei giorni scorsi ha contattato la Polizia.

AGGIORNAMENTO: Nuovo avvistamento a Bologna in Piazza Maggiore

Il presunto avvistamento è al vaglio dei carabinieri e della Procura fiorentina che conducono le indagini. La polizia bolognese, intanto, ha fatto sapere che al momento le ricerche non hanno avuto alcun riscontro e non si hanno evidenze che si tratti proprio della piccola Kata. La segnalazione aveva portato all’attivazione del piano di ricerche per persona scomparsa da parte della Prefettura, che è stato poi chiuso, come avvenuto anche a Firenze, quando è stata avviata l’indagine penale. La pubblico ministero della Dda fiorentina, Christine von Borries, rispondendo a una domanda di un giornalista sulla pista bolognese, ha dichiarato: "Non escludiamo nulla".

Intanto nel pomeriggio di ieri è stato sentito, per circa due ore alla presenza di una psicologa, il fratellino di 7 anni della bambina, per ricostruire le ultime ore prima della sparizione della sorella. Il piccolo è stato accompagnato nel palazzo di giustizia dallo zio, fratello della mamma dei due bambini, Katherine Alvarez (la donna nei giorni scorsi è stata ricoverata in ospedale dopo aver assunto candeggina, ma le sue condizioni sono buone, ndr).

Non si esclude che anche l’uomo sia stato sentito come testimone. Al palazzo di giustizia si è presentata, inoltre, l’avvocatessa dell’associazione Penelope che sta supportando la famiglia, senza però presenziare all’audizione del bambino. Audizione che sembra aver fornito nuove indicazioni utili per le ricerche della piccola Kata. Ed è proprio su questo fronte che, ieri, i militari dell’Arma accompagnati dalla pubblico ministero sono tornati all’ex hotel Astor occupato dove la bambina viveva con la madre. L’ispezione si è allargata anche al condominio confinante di via Boccherini.

Da Bologna a Firenze. Il destino della piccola si è intrecciato, per un momento, con la nostra città. Ma il racconto è rimasto senza finale. Un finale che, tutti, vorremmo associare al sorriso di una bambina di cinque anni di nome Kata.