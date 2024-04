Bimbe nello sgabuzzino: negozio chiuso un mese

Bologna, 28 aprile 2024 – Due bambine chiuse a chiave nello sgabuzzino e un clandestino ‘nascosto’ tra gli scaffali. Sono i motivi che hanno spinto il questore Antonio Sbordone a disporre, negli scorsi giorni, la sospensione, per un mese, dell’attività di un minimarket in via Toscana, in zona Molino Parisio. Il provvedimento è arrivato a seguito di due interventi nel negozio, da parte prima delle pattuglie delle Volanti e poi del personale della divisione Pas.

Tutto è iniziato una decina di giorni fa, quando un cliente aveva chiamato il 113 dicendo di sentire delle grida di bambino provenire dal retro del negozio, gestito da una donna originaria del Bangladesh. Appena arrivati, gli agenti delle Volanti sono andati a verificare la segnalazione, dando riscontro così a quanto aveva raccontato il cittadino.

Due bambine piccole, di 9 e 4 anni, figlie della proprietaria del negozio, erano state chiuse a chiave, da sole, nello sgabuzzino del minimarket, probabilmente perché non dessero intralcio sul lavoro alla madre. Stavano giocando lì, tra i sacchi di legumi e altri prodotti, in una condizione di rischio per la loro stessa incolumità. Al termine degli accertamenti, i poliziotti hanno quindi informato la Procura ed è scattato il Codice rosso. La donna è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e le bambine sono state affidate a dei famigliari.

Il giorno successivo all’intervento delle Volanti, nel minimarket è intervenuta anche la Polizia amministrativa, per controllare eventuali altre situazioni irregolari relative alle norme igieniche e di lavoro. E, a sorpresa, all’interno del negozio, hanno trovato al lavoro un ragazzo, anche lui del Bangladesh e arrivato in maniera irregolare sul territorio nazionale. Il giovane, tra l’altro, non sapeva neppure parlare una parola di italiano: la sua posizione è stata segnalata all’ufficio immigrazione. La circostanza è andata ad aggravare il quadro complessivo di una situazione già molto compromessa per la donna. Alla luce dei fatti, negli scorsi giorni, il questore Sbordone, ricevute le relazioni, ha firmato il provvedimento con cui ha disposto la chiusura, per un mese, del negozio.