Bimbi a bordo dei carri. Decolla il Carnevale

Doppio appuntamento col Carnevale dei bambini sabato e domenica prossimi a Casalecchio dove con la regia della Pro loco sono in programma giochi, spettacoli, musica e divertimenti per piccoli e grandi all’insegna di maschere, coriandoli, stelle filanti e i carri allegorici trainati dai trattori, in un corteo che domenica porterà alla pedonalizzazione del tratto di Porrettana tra i due ponti, poi via Marconi e via Carducci. Sabato per tutta la giornata si aprono stand e spazi di animazione nelle piazze e nelle vie del centro. Festa grande poi domenica: dalle 10 al tardo pomeriggio si aprono gli stand con dolci, zucchero filato, giochi per bambini, attrazioni, i truccabimbi della Croce Rossa e il punto di ristoro dell’Avis. Ma il momento più atteso, la sfilata dei carri allegorici trainati dai trattori, sarà alle 14. In prima linea le grandi scene allestite sulle quattro ruote arrivate dalla pro loco di Pianoro.

"Grazie alla collaborazione e alla custodia dei volontari della Pubblica assistenza, della Croce rossa italiana, della Polisportiva Masi, del Gruppo alpini e dell’Avis, confermiamo la possibilità di fare salire i bambini sui carri, da dove si faranno getti di dolci, giochi, stelle filanti e coriandoli – spiega il presidente di Casalecchio Insieme Pro loco Alessandro Menzani –. Purtroppo non siamo riusciti ad allestire i sabati di preparazione e laboratori con CasaMasi, così anche il concorso per la maschera più bella non si farà. Ma quello che conta è mantenere lo spirito di allegria e spensieratezza che sono il segreto del successo di questa festa. Non vediamo l’ora di mascherarci anche noi", commenta Menzani, che conferma l’accompagnamento dei percussionisti che apriranno la sfilata che si concluderà in piazza del Popolo, dove alle 16,30 il carnevale continua nel teatro Betti con lo spettacolo di Balloon adventures del Collettivo clown. g. m.