Bimbi e nonni tra musica e inglese

Imparare l’inglese grazie alla musica, unendo diverse generazioni, in una cornice come quella del Teatrino Mazzacorati 1763 e con l’obiettivo di portare solidarietà ad alcuni comuni colpiti dall’alluvione. È il FunSongs Nonni e nipoti Show, organizzato per martedì alle 17.15 da Charles Goodger e rivolto a bambini delle elementari e ai loro nonni. Pianista, compositore, insegnante d’inglese e nella nostra università, il londinese Goodger è ormai di casa sotto le Due Torri. Da anni fa conoscere anche qui il suo metodo FunSongs: "La comprensione dei suoni funziona come l’apprezzamento di una melodia – spiega –. Se si riesce a insegnare una lingua straniera attraverso la musica c’è più comprensione". Goodger tiene workshop nelle scuole e forma gli insegnanti. "Possono parlare di colori, parti del corpo, festività - prosegue- . Prima di sentire la canzone , c’è un momento propedeutico con la classe. Una delle regole cardine è non far vedere le parole prima: si ascoltano, si assorbono, e poi si inizia a parlare". Il metodo “"unziona anche con gli adulti, per questo mi è venuta l’idea di unire bambini e nonni: spesso non sanno l’inglese, ma si rendono conto che è un problema".

L’evento di martedì è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione entro lunedì. Le donazioni andranno alle comunità di Lugo, Alfonsine e Cotignola.