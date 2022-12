Bimbi fragili tra i 6 mesi e i 4 anni Al via le prenotazioni per i vaccini

Sono partite le prenotazioni della vaccinazione anti Covid per i bambini fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni attraverso i consueti canali: sportelli Cup, Cupweb, FSE, Numero verde 800884888. I primi appuntamenti per la somministrazione del vaccino Comirnaty (BioNTechPfizer) a questa fascia di età saranno disponibili dal 14 gennaio 2023 nella Casa della Salute Navile, dove proseguono le somministrazioni del vaccino anche per la fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Nello specifico, le indicazioni ministeriali raccomandano la vaccinazione anti Covid ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) con condizioni di fragilità che possono esporli a forme più severe di Covid-19, come disabilità, malattie polmonari croniche, difetti cardiaci congeniti, immunodeficienza, ecc. Possono essere vaccinati anche i bambini della stessa fascia di età che non presentino condizioni di fragilità, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale.

Il ciclo primario di vaccinazione per i bimbi fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni prevede due dosi a distanza di 21 giorni e una terza dose dopo 8 settimane dalla seconda.

Le Pediatrie di comunità dell’Azienda Usl hanno già provveduto a coinvolgere i pediatri di libera scelta e i centri specialistici – osserva l’Ausl – per promuovere l’adesione tra i bimbi con elevata fragilità.

Intanto, ieri 331 positivi al Covid tra la popolazione generale, 14 ricoveri in terapia intensiva, due in meno del giorno prima.