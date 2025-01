Bimbi in fuga da scuola. Il piano del Comune:: "Mapperemo le criticità"

Sulle fughe di bebè e bimbi da nidi e materne, il Comune corre ai ripari e avvia "una mappatura dei fattori di rischio in ogni struttura, sulla base di una scheda di rilevazione predisposta dal Coordinamento pedagogico cittadino". A compiere l’analisi saranno gruppi di lavoro che, spiega l’assessore Daniele Ara (Scuola), "verranno accompagnati nella mappatura delle criticità e delle vulnerabilità di qualsiasi natura strutturale o organizzativa". A sollecitare la risposta dell’assessore in Question Time è il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto, dopo la lettura delle evasioni denunciate dal Carlino. L’ultima a dicembre, quella dalla materna Lanzarini, ma prima ancora Giaccaglia Betti in modalità centro estivo, le materne 18 Aprile, Giaccaglia Betti 3 (con una bimba ‘dimenticata’ fuori) e Anna Serra 1 e i nidi Fantini e Acquerello.

Questa mappatura "che si sta per concludere – osserva l’assessore – sarà la base di partenza per l’elaborazione di un piano di miglioramento e gestione dei rischi che riguarda differenti livelli: programmazione di eventuali interventi strutturali o di arredo e di eventuali modifiche organizzative; adozione di strategie educative e organizzative di prevenzione e gestione del rischio con modifiche dei comportamenti organizzativi".

Ogni gruppo di lavoro "viene coinvolto dal proprio pedagogista in questa mappatura e nella definizione dei piani". "Il lavoro – segnala Ara – sarà finalizzato a rendere consapevoli i gruppi educativi rispetto agli elementi di osservazione e di individuazione contenuti nella griglia di rilevazione. E consentirà di orientare l’attenzione del gruppo su quegli specifici elementi di rischio, attivando così una maggiore propensione verso comportamenti che siano in grado di prevenirli ed evitarli". Certo è che "questo è un lavoro in evoluzione e continuo".

Nel complesso, aggiunge Ara, le fughe sono "fenomeni già accaduti, diffusi da una decina di anni". E comunque, precisa, "non lo dico per sminuire la gravità di quanto accaduto". Anche prima dell’evasione dalla materna Lanzarini "si è ragionato sulle misure che si possono mettere in campo". Una riflessione avvenuta "all’interno del Coordinamento pedagogico cittadino, che ha predisposto uno specifico piano per riprendere alcuni elementi di conoscenza e puntualizzare pratiche educative già in uso nei nostri servizi, per garantire il giusto bilanciamento tra sicurezza e apprendimento". Il tutto partendo da linee guida pensate dall’assessorato, come il "miglioramento del protocollo uscite e buone prassi per la sicurezza e gli approfondimenti nell’ambito dei gruppi di lavoro con l’aiuto dei pedagogisti".

f. g. s.