Bimbi in gita cantano ’Bella ciao’. FdI: "Iniziativa politica grave"

"Bambini di Anzola portati in gita con la scuola durante una iniziativa organizzata dall’Anpi per cantare ’Bella ciao’. Lo segnalano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti e Francesco Sassone.

"È gravissimo – affermano gli esponenti di centrodestra – strumentalizzare i bambini in iniziative politiche. Ad Anzola, bambini a partire da tre anni sono stati coinvolti in una iniziativa inerente al 25 Aprile. Pare che i genitori delle classi coinvolte fossero stati informati che si sarebbe dovuta svolgere una normalissima gita per un’iniziativa per la ’pace’. I genitori hanno invece appreso con stupore che i bambini erano stati coinvolti in un evento dal chiaro senso politico organizzata dal Comune di Anzola e dall’Anpi che si è svolto sulle note di ’Bella ciao’".

"L’iniziativa di stamattina (ieri mattina, ndr) – replica il sindaco di Anzola, Paolo Iovino – riguarda la celebrazione della Liberazione di Anzola dal nazifascismo avvenuta il 20 aprile del ‘45 che quest’anno coincideva con la Pasqua. È ormai una tradizione consolidata ad Anzola, solo chi non conosce il territorio può essere indotto a pensare a una strumentalizzazione che tale non è. Basta girare per il paese e notare il nome delle strade dedicate ai partigiani, fa parte della nostra storia e la storia non si cancella".

E aggiunge: "Come ogni anno, in piazza Berlinguer i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie si sono date appuntamento per lanciare in aria una moltitudine di palloncini biodegradabili e colorati con messaggi di pace per celebrare la Liberazione di Anzola di cui forte è ancora il ricordo. Il lancio, festoso e allegro, avviene tradizionalmente in piazza Berlinguer tra balli, canti, applausi. ’Bella ciao’ è diventata una canzone simbolo di libertà cantata non solo in Italia. L’ho sentita cantare a Granada in piazza per una festa religiosa".

Pier Luigi Trombetta