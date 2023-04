Bimbi insegnano ai genitori a non gettare i mozziconi

"Mamma, papà non si gettano le ’cicche’ a terra!". È l’insegnamento che hanno impartito ai loro genitori gli alunni della scuola primaria Ciari di Ozzano dopo l’incontro con i volontari delle Guardie ecologiche. "La salvaguardia del nostro territorio e dell’ambiente in cui viviamo è un tema molto caro all’amministrazione comunale – afferma con orgoglio il sindaco Luca Lelli –, e a dimostrarlo ci sono le molte iniziative che annualmente il Comune organizza sul tema, quali le giornate ecologiche, la settimana dell’ecologia giunta ormai all’ottava edizione, il gruppo volontari del verde recentemente costituito e molto attivo e possiamo inserire a pieno titolo in questo elenco la convenzione sottoscritta con le Guardie Ecologiche Volontarie, che prevede la loro collaborazione nelle varie iniziative a tema ambiente e territorio che vengono organizzate, in particolare quelle all’interno delle nostre scuole, e nel controllo dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale".

Nell’ambito dell’ultima edizione della settimana dell’ecologia la volontaria Gev Alessandra Iacuzzi ha svolto un progetto dove sono state coinvolte tre classi della locale scuola primaria Ciari, due terze e una seconda. Il progetto ha voluto porre l’accento sulla pericolosità, sia per i bambini più piccoli che possono ingerirle, ma in particolare per tutto l’ambiente che ci circonda, dei mozziconi di sigaretta gettati a terra, le famose ’cicche di sigaretta’. Una prima parte del progetto si è svolto in classe, dove i volontari hanno illustrato agli alunni i danni che possono causare i mozziconi, danni sia ai bambini più piccoli – che possono trovarli per terra nei parchi e giardini e ingerirli ed è risaputo che i mozziconi sono altamente tossici e nocivi per la salute di tutti ma dei bambini in particolare – e per l’ambiente in generale.

La seconda parte del progetto è stato invece operativo: i bambini delle tre classi coinvolte, equipaggiati con guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, sono stati portati in esterno, lungo le strade e vialetti pedonali che circondano la scuola e nei parchi limitrofi e insieme ai loro insegnanti e alle Gev hanno raccolto i mozziconi. "Per i bambini si è trattato di un’esperienza formativa, istruttiva e di grande senso civico – conclude Lelli –. Al termine sono state poste loro alcune domande e molti bambini hanno risposto di non essersi affatto stancati, di aver imparato che non si getta nulla a terra e tanto meno i mozziconi, che se si vedono a terra dei rifiuti si possono anche raccogliere e mettere nei cestini, che mantenere pulito il proprio paese è un dovere".

Zoe Pederzini