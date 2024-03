Bimbi morti nell’incendio insieme alla mamma, dolore davanti alla scuola: “Non riusciamo a smettere di piangere”

Bologna, 15 marzo 2024 - Un pomeriggio di dolore, quello di oggi, alla scuola dell’Infanzia, a Borgo Panigale, dove andavano i tre figli di Stefania Alexandra Nistor, tutti e quattro morti asfissiati nell’incendio del loro appartamento.

“È da stamattina che penso a loro, a lei e ai suoi bambini amorevoli. Non posso far altro che continuare a piangere perché davvero non ci voglio credere”. Queste le parole, spezzate dalle lacrime, di una giovane mamma che, verso le 16, è andata a scuola a riprendere la figlia che era compagna di classe dei bambini di Stefania.

Alexandra e i suoi tre figli, morti nell'incendio della loro casa. Sullo sfondo, la scuola frequentata dai bimbi

Poco più in là c’è un altro gruppo di genitori. Stravolti in viso stanno parlando proprio di quanto accaduto e raccontano: “Lo siamo venuti a sapere stamattina, non appena abbiamo portato i bambini a scuola. Del resto il quartiere è questo, in tanti nel vicinato ci conosciamo e frequentiamo la stessa comunità. Una comunità che non sarà più la stessa: come possono una ragazza giovane e bambini felici e sorridenti perdere la vita in un modo così atroce? Che destino è questo?”.

Eleonora: “Mia figlia era la migliore amica di Giorgia...” C’è, poi, anche chi, come un nonno che è andato a prendere la nipotina, si chiede come poterle dire la verità di quanto accaduto: “Come puoi spiegare a una bambina, curiosa ed emozionata della vita, che la sua compagna è morta, insieme a tutta la sua famiglia, in un incendio in casa, in quel posto dove dovresti sentirti al sicuro? Si può aspettare un pò a dirglielo, ma prima o poi ci chiederà perché non viene a scuola e noi dovremo trovare il modo di dirle la verità, ma sempre proteggendola”.