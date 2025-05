Bimbi scomparsi, polizia in piazza

Stand della polizia in piazza Guazzaloca, angolo piazza Maggiore, dedicato ai bambini scomparsi, ieri, con il vicequestore aggiunto Raffaella Alecci. "La polizia di Stato – spiega Alecci -–collabora con Amber Alert Europe alla campagna ‘Controlla, rifletti, denuncia’, che prende avvio il 25 maggio 1979 a seguito della scomparsa di un minore statunitense. A Bologna, i bambini scomparsi solo l’anno scorso sono 80, "in questo dato ci sono anche i minori che scappano dalle comunità. Quasi tutti, circa il 90 per cento, sono stati trovati". Quando c’è una scomparsa di minore, "si tratta soprattutto di ragazzini scappati per questioni di bullismo o disagio – prosegue Alecci, che è anche vicedirigente Divisione Anticrimine –, c’è una percentuale molto elevata di bullismo nelle scuole, molti non denunciano. Li ‘scoviamo’ però in altri modi, tramite social o perché ci viene segnalato dai genitori. Di solito, convochiamo vittime e bulli, un approccio che punta sul dialogo". Quello per i minori scomparsi "è uno dei nostri impegni prioritari – sottolinea il questore Antonio Sbordone –. La nostra deve essere un’attività soprattutto preventiva, nel sensibilizzare persone, famiglie, ambiti scolastici".

c. g.