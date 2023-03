Bimbo cade dalla finestra a Bologna: ferito

La finestra dalla quale è caduto il bimbo di 3 anni a Bologna

Bologna, 19 marzo 2023 – Un bambino di tre anni è caduto dalla finestra di casa, una palazzina in via Mitelli, in zona Corticella. Il piccolo, di origine straniera, era in casa con la mamma e gli altri quattro fratellini, è sfuggito al controllo della madre e si è arrampicato sulla finestra ed è caduto.

Fortunatamente l’abitazione si trova al primo piano e l’impatto non ha provocato danni irreversibili. I sanitari del 118 l’hanno subito soccorso e portato al pronto soccorso del Maggiore a sirene spiegate. Qui, dopo i primi accertamenti medici, è ricoverato in osservazione nel reparto di Pediatria: le condizioni generali del piccolo sono stabili, ha riportato contusioni e piccole fratture ma non è in pericolo di vita.

Nella casa dove è avvenuto il dramma, oltre al personale sanitario, sono arrivate le Volanti della polizia ma anche la scientifica per i rilievi.